I giovani Daniele ed Emanuele guidano la Lecco E-Sports di serie D

Un mondo in grande espansione: “Quando raccontiamo la nostra passione ci guardano straniti ma…”

LECCO – Quello degli E-Sports è un settore in grandissima espansione. Gli sport elettronici, abbreviato con la dicitura E-Sport (dall’inglese Electronic Sports), stanno raccogliendo migliaia di appassionati, un trend che ha subìto una vera e proprio impennata anche a causa del lockdown legato alla pandemia.

Semplificando molto si tratta di giocare ai videogiochi a livello competitivo, in modo organizzato e professionistico. E così da pochi mesi anche Lecco ha la sua squadra di calcio virtuale che partecipa al campionato di serie D dove, dopo un inizio piuttosto complicato con quattro sconfitte di fila, ha cambiato decisamente passo inanellando una lunga serie di risultati positivi che hanno portato i blucelesti in 4^ posizione a 7 giornate dal termine.

Come funziona? Né più né meno di un normale campionato di calcio: ci sono un mercato estivo e uno invernale, provini, allenamenti, amichevoli, passaggi di categoria, convocazioni in nazionale, coppe e campionati del mondo. A spiegarcelo però sono i giovani Daniele Schipani 22 anni di Lecco ed Emanuele Nosdeo 23 anni di Olginate, rispettivamente capitano e vicecapitano del Lecco E-Sports.

“Giochiamo sulla PlayStation4 con Fifa 2021 e partecipiamo a un campionato competitivo che ricalca in tutto e per tutto un campionato di calcio vero – spiegano -. L’idea ci è venuta durante il primo lockdown quando, assieme ad altri amici, abbiamo disputato qualche partita di calcio in rete contro squadre di tutta Italia. La scorsa estate abbiamo deciso di provarci e, attorno a un gruppetto di 11 amici, abbiamo costruito la squadra. Abbiamo fatto dei veri e propri provini per completare la nostra rosa e così abbiamo iscritto a un campionato ufficiale la prima, e al momento unica, squadra di Lecco”.

La squadra, iscritta al campionato di serie D della Virtual Pro League (di fatto l’entry level) è formata da 16 giocatori. Come nel calcio vero scendono in campo 11 uomini: “Ogni volta dobbiamo dare la nostra formazione e ognuno, collegato da casa sua, comanda il proprio giocatore. Non è affatto semplice anzi, per certi versi è più complicato che giocare nella realtà: coordinarsi è difficile e poi non si ha mai una visione completa del gioco. Comunque siamo tutti collegati attraverso microfono e cuffie e sul campo ci parliamo come in una partita vera, il capitano ha un po’ il ruolo di regista”.

Dopo un inizio in salita adesso la formazione lecchese si trova in zona playoff e lotta per il passaggio in serie C: “Per chi non conosce questo mondo può sembrare una cosa un po’ strana, ma invece anche gli E-Sports richiedono impegno. Ogni settimana disputiamo un paio di partite, di solito il lunedì e il giovedì alle ore 23, l’orario è scelto per consentire di poter seguire eventuali partite in Tv. Si tratta di campionati seri, organizzati nei mini particolari, basti pensare che il testimonial della Virtual Pro League è Francesco Totti“.

Gli E-Sports sono una “questione” veramente seria, oltre a prendere sempre più piede stanno raccogliendo anche l’interesse degli sponsor e cominciano a girare cifre importanti: “Non è il nostro caso ma ci sono giocatori di squadre di serie A che ci campano. Nel nostro campionato, ad esempio, ci sono squadre legate ai club professionistici come il Palermo, l’Ascoli o la Carrarese. Solo per fare un esempio, ci sono società come l’Udinese che ha anche la sua squadra nei campionati E-Sports e capita che i loro percorsi si intreccino specialmente con l’organizzazione di eventi particolari”.

Sarebbe anche un po’ anche il vostro sogno nel cassetto? “Non siamo interessati ai risvolti economici, anche se guadagnarsi da vivere giocando ai videogiochi penso piacerebbe a chiunque. Restando con i piedi ben piantati per terra (tutti i componenti della squadra o studiano o lavorano, ndr) ci piacerebbe che il Lecco E-Sports venisse riconosciuto dalla Calcio Lecco in modo da diventare la squadra ‘virtuale’ ufficiale della città come avviene già in altre realtà sportive e, perché no, magari riuscire a organizzare qualche evento. Ci piacerebbe anche far entrare in squadra giovani giocatori in modo che il progetto non si esaurisca quando smetteremo di giocare noi”.

Daniele ed Emanuele sono entrambi tifosi della Juventus e, neanche a dirlo, del Lecco. Entrambi giocano a calcio anche nel mondo reale: “Siamo persone normalissime. In tanti, quando spieghiamo la nostra passione, ci guardano straniti. Non siamo nerd, ci piace uscire, stare con gli amici ed entrambi giochiamo a calcio (Daniele in Seconda categoria nell’Ac Victoria ed Emanuele in una squadra di Csi, ndr). Anzi, attraverso questa passione per gli E-Sports abbiamo stretto nuove amicizie che coltiviamo poi nella vita di tutti i giorni: siamo un gruppo di amici sia sul campo di calcio ‘virtuale’ che nella realtà. Tra l’altro in squadra abbiamo anche un ragazzo di Roma, due di Monopoli e uno di Napoli. Tanti demonizzano i videogiochi, ma come tutte le cose dipende sempre da come e quanto si usano”.

Se non serve allenamento fisico, per gli E-Sports serve tanto allenamento mentale: “La testa è l’aspetto che conta di più. Servono concentrazione e tattica, quest’ultima la studiamo durante gli allenamenti. Quando giochiamo ci troviamo un’oretta prima di ogni partita per fare un po’ di riscaldamento e poi ci immergiamo nel nostro mondo per il tempo della sfida che dura circa 20 minuti. Poi, ovviamente, torna tutto come prima”.

Lecco E-Sports ovviamente ha anche i suoi tifosi. E’ possibile seguire la squadra sulla pagina Instagram che ha già 200 followers e poi tutte le partite vengono trasmesse sul canale Youtube LeccoeSportsTV. Di una cosa sono sicuri Daniele e Emanuele: “Il mondo degli E-Sports è destinato ad esplodere. Ci piacerebbe far sapere che anche Lecco ha la sua squadra e un domani chissà, magari organizzare qualche evento con la città”.

La rosa

32. Roberto PORCELLI (Porcelinho1984) – Roma

7. Emanuele CATANIA (Emacata7) – Lecco

17. Dario MAGGI (Maggi_co) – Garlate

19. Kekko FRASCARO (KekkoRamos_5) – Monopoli

33. Fabio ISELLA (Isecole) – Rogeno

5. Adam KTITI (Ktiti_Adam) – Olginate

10. Simone GIRELLI (Kaneer88) – Valmadrera

13. Luca CAIAZZO (X_Shadowolf7_X) – Napoli

21. Emanuele NOSDEO (Sono_Nosde) – Olginate

22. Daniele SCHIPANI (Schipy1998) – Lecco

44. Vincenzo GULLÀ (Graffette) – Lecco

77. Fabio GRATTAGLIANO (Fabiointer10) – Monopoli

95. Renato GJOKA (Renathecoach) – Galbiate

11. Giovanni MAGLIA (Iovi_97) – Valmadrera

27. Antonio AMODIO (Amodio_10) – Bosisio parini

99. Simone CAVALERI (Cavaa97) – Olginate