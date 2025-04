E’ tutto vero: la Futura 96 vince il campionato e vola in 2^ Categoria

La squadra di mister Volpi batte l’Oratorio Merone 3-1 e ottiene la matematica promozione in Seconda Categoria

LECCO – Triplice fischio e scoppia la festa: la Polisportiva Futura 96 conquista la promozione in Seconda Categoria con due turni d’anticipo, coronando un percorso cominciato mesi fa sotto il segno dell’entusiasmo e del lavoro costante.

La vittoria decisiva è arrivata sul campo di casa, con un 3 a 1 sull’Oratorio Merone che ha messo il sigillo su una stagione da protagonisti. Ad andare a segno sono stati Moreschi, Roncaletti e Tavola, nomi che i tifosi della Futura difficilmente dimenticheranno. Ma la gioia del risultato è stata per un attimo congelata da un brutto spavento.

Il match, infatti, è stato interrotto per quasi un’ora a causa dell’infortunio al portiere Daniele Schipani. Momenti di tensione e apprensione sugli spalti e in campo, con l’estremo difensore trasportato in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le prime notizie giunte dalla struttura sanitaria sono state rassicuranti.

Una stagione che, sin dal primo giorno, sembrava promettere bene. “Dobbiamo continuare il cammino che abbiamo intrapreso”, aveva detto a luglio mister Luca Volpi durante la presentazione della squadra, con la determinazione di chi sa che le vittorie si costruiscono a piccoli passi. “E in un cammino si incontra di tutto, vittorie, sconfitte, momenti difficili, l’importante è essere pronti per affrontare ogni evenienza”.

E così è stato. La Futura 96 ha affrontato tutto, superando ostacoli e insidie, fino a scrivere oggi una delle pagine più belle della sua storia recente. Ora il momento è tutto per loro: per i giocatori, per lo staff, per i tifosi che non hanno mai smesso di crederci. E per mister Volpi, che quel cammino lo ha guidato fino al traguardo.