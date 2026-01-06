Eagle Volley Cup: numeri eccezionali per l’edizione numero dieci

In campo oltre 600 giocatrici e 40 squadre delle categorie U18, U16, U14 e U12/U13
Un evento che continua a crescere e si afferma nel panorama del volley giovanile femminile internazionale
LECCO – Oltre 600 giocatrici, 40 squadre e 9 palestre distribuite tra le province di Lecco, Como e Monza Brianza: sono numeri che raccontano da soli la portata di una tre giorni di sport intensa, vibrante e ricca di emozioni. La decima edizione della Eagle Volley Cup si chiude lasciando dietro di sé l’eco di un entusiasmo contagioso e la conferma di un evento che, anno dopo anno, continua a crescere in qualità, partecipazione e prestigio.
Quello che è nato come un torneo locale è oggi un appuntamento riconosciuto nel panorama del volley giovanile femminile internazionale, capace di attirare società, tecnici e atlete desiderose di confrontarsi in un contesto competitivo ma profondamente formativo. Le categorie coinvolte – U18, U16, U14 e U12/U13 – hanno dato vita a partite combattute, momenti di grande tecnica e scene di sportività che rappresentano al meglio i valori che la manifestazione vuole promuovere.
Un grazie va ai Comuni che, accanto al comitato organizzatore e alle società hanno reso possibile tutto questo. Arosio, Giussano, Mariano Comense, Oggiono, Malgrate, Valmadrera e Annone Brianza hanno ospitato questa tre giorni.
“Un applauso alle ragazze, le squadre e genitori. Chiudiamo un 2025 eccezionale per risultati, ma oggi vogliamo valorizzare e ringraziare queste società che ci consentono di fare sport sano e stare insieme” precisa William Aimar, Presidente provinciale Fipav Milano Monza Lecco.
“Un anno non poteva iniziare meglio, grazie per essere qui a Mariano. Non esiste primo o secondo posto, lo sport vince su tutto. E un pensiero va agli allenatori che seguono giorno dopo giorno la crescita dei nostri figli” aggiunge Andrea Ballabio, vicesindaco Mariano Comense. Presenti anche i rappresentati dell’amministrazione comunale di Arosio e Giussano. A unirsi al coro dei ringraziamenti anche Dario Righetti, presidente Picco Lecco. “Un grazie a tutti i partecipanti, occasioni come queste sono l’occasione per valorizzare al meglio lo sport e lo stare insieme”.
La Eagle Cup non è solo un torneo: è un’esperienza che unisce sport, crescita personale e condivisione. Le squadre hanno vissuto giornate scandite da allenamenti, partite, trasferimenti tra le palestre e momenti di socialità che hanno contribuito a creare un clima unico, fatto di amicizie nuove, sorrisi e sana competizione. Per molte giovani atlete, è stata l’occasione per misurarsi con realtà diverse, conoscere stili di gioco differenti e vivere un assaggio di quel che significa partecipare a un evento di respiro internazionale.
A testimoniare questa dimensione sempre più ampia, la presenza di una delegazione polacca e di un prestigioso centro di formazione svizzero, che hanno portato un ulteriore livello di qualità tecnica e culturale.
Il trofeo dell’aquila U18 vola oltre alpi con la delegazione Fri Spike, che batte in finale le brianzole di Casatesport con un netto 3-0, mentre quello dell’U16 va alla delegazione polacca Ks Godynska Akademia Siatkowi.
Migliori giocatrici
- U12 Maria Mazzoleni (Lemen Volley)
- U13 Manuela Isabel Bautista (Certosa Volley)
- U14 Anita Francescon (Picco Lecco)
- U16 Zuzanna Lance Gaiska (Ks Godynska Akademia)
- U18 Alissa Ceesay (FriSpike)
Classifiche
U18
- FRI SPIKE
- CASATESPORT
- PALLAVOLO A. PICCO LECCO ROSSA U16
- PALLAVOLO A. PICCO LECCO BIANCA
- JOLLY ASD
- PALLAVOLO GONZAGA GIOVANI
- POL. BESANESE
- NEW ARGON VOLLEY
- MAJESTIC VOLLEY
- ASPES VOLLEY ASD
U16
- KS GODYNSKA AKADEMIA SIATKOWI
- CHIANTI VOLLEY
- VISCONTINI VOLLEY
- JOLLY ASD
- EZZELINA VOLLEY
- VOLLEY 36 PLUS
- ALZANO SPORT
- ARDOR 2K
- PALLAVOLO PICCO BIANCA
- OLYMPIC MORBEGNO
U14
- KS GODYNSKA AKADEMIA SIATKOWI
- PALLAVOLO PICCO ROSSA
- ARDOR 2K
- CASATESPORT VOLLEY
- VOLLEY 36 PLUS
- PALLAVOLO PICCO BIANCA
- GYMNASIUM BRONI
- LEMEN VOLLEY
- PALLAVOLO AROSIO
- PALLAVOLO GIFRA
U12-13
- CERTOSA VOLLEY
- UYBA EXP
- VOLLEY DOMODOSSOLA
- RIVER VOLLEY 2001
- PALLAVOLO PICCO ROSSA
- LEMEN VOLLEY U12
- ASD ORATORIO OGGIONO
- UYBA EXPERIENCE GREY
- PALLAVOLO PICCO BIANCA