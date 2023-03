Elena Fustella: due titoli nazionali ai campionati Master indoor

L’atleta lecchese festeggia i suoi 53 titoli totali tra tra campestre, Indoor e outdoor e strada.

Ad Ancona, due podi anche per Laura Nardo della Polisportiva Pagnona

ANCONA- Oltre 1400 atleti al campionato italiano Master indoor che si è tenuto ad Ancona da giovedì 9 marzo fino a domenica 12 marzo dove hanno gareggiato dai Master SF35 fino ai SM90, con due record mondiali assegnati e ben 42 miglior prestazioni italiane.

Soddisfazioni per la lecchese Elena Fustella dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni: giovedì nei SF60 vince i 3000m con 11’56”11 e all’indomani nei 1500m, con 5’42”57, arriva il secondo titolo.

Grandissima Elena, dopo aver ricominciato a gareggiare (prima in giovanile e ora tra i Master), sono ora ben 53 titoli nazionali tra campestre, strada, outdoor e indoor.

Altri due podi anche per la Lecchese della Polisportiva Pagnona, Laura Nardo per i SF35 alla sua prima gare con i master, ecco che riesce il secondo posto per i 3000m con 10’32”06, altro podio per lei sui 1500m con 5’49”90 e arriva al terzo posto.