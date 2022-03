Le due lecchesi rispettivamente seconda e terza nella SF60

Oltre 700 atleti in gara ad Aviano

AVIANO (PN) – Bel colpo d’occhio per il campionato italiano Master di corsa campestre, a partire dalla SF35 e sino alla SM85 sono stati oltre 700 gli atleti in gara per i 21 titoli assegnati. Al termine della lunga mattinata sono stati cinque i titoli per gli atleti lombardi, tre per quelli dell’Atletica Paratico e uno a testa per il Gp Santi Nuova Olonio e Atletica Lumezzane.

In palio anche il titolo per società e l’Atletica Paratico, campione in carica abdica a favore della Dynamyk Fitness Palo Del Colle che con 1083 si riprende lo scettro già vinto nel 2020, hanno lottato sino alla fine i bresciani ma con 1060 punti cedono per soli 23 punti e aspettano il prossimo anno per provare a riprendersi lo scettro.

Quattro lecchesi presenti: tre dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e una dell’Atletica Paratico

E’ lotta per il podio tra le SF60, davanti Nadia Dandolo azzurra in gioventù e ancora attiva nelle gare da Master, non ha avversarie in grado di impensierirla, troppo forte per tutte e al termine dei 3km di gara va a vincere col tempo di 14’32” portando al successo l’Asi Atletica Roma. Dietro sono tre lecchesi a lottare per il podio, alla fine Elena Fustella sale sul secondo gradino in 15’35” con la maglia dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, a completare il podio una scatenata Giovanna Cavalli di Abbadia Lariana che veste i colori dell’Atl Paratico e arriva in 15’37”. Al 5° posto completa la bella prestazione lecchese Carmen Piani dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 15’53”.

L’unico atleta al maschile è stato Oscar Balbiani dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, impegnato sui 6km della SM65, per lui l’11° posto conquistato dopo 24’20”, a vincere il titolo il valtellinese del Gp Santi Nuova Olonio Roberto Pedroncelli che ferma il cronometro dopo 22’37”.