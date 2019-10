Elhousine Elazzoui conquista la Bellagio Skyrace, Mattia Gianola vince la mezza

La half skyrace parla premanese, vince Mattia Gianola

Sul terzo gradino del podio il compagno di squadra Erik Gianola

BELLAGIO – Pronti via e sul percorso (modificato per motivi di sicurezza) di 25,5 km con 1350 metri di dislivello della Skyrace sono andati subito avanti Elhousine Elazzoui e Francesco Puppi. Sul lungolago di Bellagio, però, gli applausi sono stati tutti per Elhousine Elazzoui, marocchino del team Tornado, che ha vinto la sesta edizione in 1h59’04”.

Con un gap di soli nove secondi, però, ha concluso Francesco Puppi (Atletica Valle Brembana – 1h59’13”). Terza posizione per il keniano del team Serim Dennis Bosire Kiyaka, 2h01’38” il suo finish time. Nella top ten il ruandese Jean Baptiste Simukeka, lo svizzero Roberto De Lorenzi vincitore sabato del vertical Nsck1, Luca Arrigoni, lo svizzero Marco De Lorenzi, lo statunitense David Glennon, il lecchese Andrea Rota e Andrea Santambrogio. Da segnalare anche la 13^ piazza di Riccardo Montani che si aggiudica le Skyrunner Italy Series.

Superlativa prova di Primitive Niyirora al femminile, già protagonista il giorno precedente a Limone sul Garda. La ruandese del team Serim è giunta all’arrivo in 2h30’55”, infliggendo 13’07” di distacco alla seconda classificata, la compagna di squadra Cecilia Pedroni, che guadagna il primo posto finale nelle Skyrunner Italy Series. Sul podio anche un’ottima Sarah Palfrader: la runner e ciclista dell’Atletica Alta Valtellina è terza in 2h45’17”. Nelle migliori dieci Cristiana Follador, la vincitrice della Nsck1 Vertical e atleta bellagina, Marta Binda, Giuliana Arrigoni, Gisella Beretta, Monia Acquistapace, la francese Stephanie Labruyere e Maria Piera Poletti.

Bellagio Half Skyrace

Nella Bellagio Half Skyrace la vittoria assoluta è andata a Mattia Gianola dell’As Premana che ha portato a termine la prova in 1h15”54” davanti a Massimiliano De Bernardi (Atletica Pidaggia), secondo in 1h17’39”, ed Erik Gianola dell’As Premana, terzo in 1h18’28”. In rosa ha vinto Elisa Compagnoni dell’Atletica Alta Valtellina in 1h32’39”, dietro di lei Irene Mantica (1h40’54”) e Barbara Sangalli (1h42’40”).

Piena soddisfazione da parte di Franco Sancassani che con la sua Nsc Bellagio Skyteam ha magistralmente diretto la manifestazione. “Come al solito siamo stanchi ma felici, grazie infinite alla società, ai volontari, agli sponsor e agli atleti. Un ringraziamento va anche all’amministrazione comunale e all’assessore allo sport Luca Leoni il cui supporto è per noi fondamentale. Non è stato facile decidere come comportarci quando abbiamo visto che le previsioni per questo weekend sarebbero state pessime. Ma decidere con qualche giorno di anticipo di modificare i percorso è stata la decisione migliore, per noi la sicurezza degli atleti, arrivati sul Lago di Como da tutto il mondo, è la priorità. Arrivederci all’anno prossimo, nùm sèmm chì”.

