Elia inarrestabile: dopo il titolo italiano, è Campione Regionale di Vertical

L’atleta lecchese ha stampato anche il nuovo record del percorso all’Angolo Vertical

Bella sfida con il compagno di squadra Rota, poi Elia prende il volo e taglia il traguardo in 36’27”

LECCO – Continua a mietere record e vittorie il corridore lecchese Andrea Elia: fresco di titolo italiano nella specialità Vertical e dopo il primo posto nel Trofeo Adelfio (dove ha battuto il tempo di Nicola Golinelli che resisteva dal 2014), arriva un nuovo successo nell’Angolo Vertical, di cui si è disputata la quarta edizione domenica in Valle Camonica, nel paese di Angolo Terme, in provincia di Brescia. Qui Elia è stato incoronato Campione Regionale di Km Verticale.

A dettare il ritmo di quella che viene definita “la corsa più dura” (3,6 km e mille metri di dislivello), subito Elia, portacolori della società La Recastello Radici Group, affiancato dal compagno di squadra Luciano Rota, precedente recordman del percorso. I due rimangono vicini per buona parte della gara, poi Elia prende il volo e taglia il traguardo stabilendo il nuovo record dell’Angolo Vertical in 36’27”, seguito da Rota (36’49”). Un podio che ha visto dominare i colori verdenero de La Recastello Radici Group: a piazzarsi terzo è stato infatti Luca Magri (37’38”).

“Sono contento della mia gara, sia per la vittoria che per il record. Un Vertical duro in un bel posto. Mi sento bene, era un test in vista del Trofeo Nasego (gara di Coppa del Mondo di Mountain Running che si terrà tra due settimane a Casto, in provincia di Brescia ndr), dove gareggerò con la maglia della Nazionale per il Sei Nazioni”, ha dichiarato Elia al termine della prova.

Al femminile trionfo per Corinna Ghirardi (US Malonno) con il tempo di 46’51” seguita da Martina Pozzi (Gs Mario Corti, 48’07”) e Beatrice Meloni (Gsa Sovere, 49’01”).