Elisa Desco e Luca Del Pero sono i nuovi campioni italiani Up&Down

La Teglio Sunset Winter Run era valida come prova unica di Campionato italiano Fisky

A Teglio la terza tappa della Nortec Skysnow Running Cup

TEGLIO (SO) – Sulle nevi di Prato Valentino (Teglio) ha fatto tappa la terza delle sei prove previste della Nortec Skysnow Running Cup, il circuito di gare podistiche sulla neve che ha scelto proprio la Teglio Sunset Winter Run quale prova unica di Campionato italiano Fisky.

Sull’anello di poco più di 10 km con 520 metri di dislivello, disegnato tra i sentieri che affiancano il comprensorio sciistico di Prato Valentino, il fuoriclasse lecchese non ha concesso sconti ai quasi 350 concorrenti che alle 16 sono partiti dallo Chalet Baita del Sole, punto di inizio e arrivo della prova. Il panorama mozzafiato, reso ancora più suggestivo dal tramonto, non ha di certo tolto la concentrazione di Luca Del Pero (Sky Lario Runners /Scarpa), che ha battagliato fino all’ultimo per difendersi dagli attacchi di Lorenzo Rota Martir (Gs Orobie – Team Scarpa). Per il lecchese titolo italiano e finish time di 45’08”.

Per lui un tricolore che vale doppio, essendo riuscito a calare il poker inanellando qui a Teglio ben 5 vittorie consecutive: “Oggi è stata dura – ha commentato Del Pero -. Con Lorenzo è stata bagarre fin da subito, poi nel tratto pianeggiante che segue la prima discesa sono riuscito a creare un leggero margine che ho mantenuto fino alla fine. È stata davvero una bella sfida e sono felice di questa vittoria”. Seconda piazza a soli 11″ secondi per Rota Martir con Alessandro Crippa (Gsa Cometa) a concludere il podio in 48’21”. Chiudono la top five Mattia Gianola (Lab 4you / Scott – 48’33”) ed Emanuele Manzi (ASD Valtellina Wine Trail – 48’49”).

Al femminile è invece stata Elisa Desco (ASD Valtellina Wine Trail / Scarpa) a sventolare la bandiera tricolore. Con Elisa Sortini costretta a dare forfait causa influenza, la conquista del primo gradino del podio si è giocata con Corinna Ghirardi, che ha tallonato la Desco per buona parte della salita prima di scollinare al GPM posto a 2200 metri.

Per la bormina d’adozione trionfo in 55’59: “Oggi la giornata era stupenda e il clima perfetto – ha dichiarato -. Anche se la neve soffice e un virus intestinale nei giorni scorsi ha reso la salita ancora più dura, con Corinna che non mi ha lasciata respirare. In discesa ho cercato di dare tutto e sono riuscita a fare la differenza”. Argento per Ghirardi (Skyrunning Adventure ASD) in 56’53 seguita da Alice Minetti (Boves Run Aliaipiedi) in 59’18”. 4^ e 5^ piazza per Elisa Pallini (ASD Pegarun – 1h03’25”) e Aurora Bosia (ASD Falchi Lecco – 1h03’52”).

Ma la Teglio Sunset Winter Run è stata anche un’occasione per stare insieme nel ricordo di Simone Valli, giovane tellino scomparso nel 2021 alla quale è dedicata la prova non competitiva da 4 km. Qui più di un centinaio di persone si sono riunite percorrendo parte del tracciato agonistico, per un momento speciale condiviso tra amici e famiglie.

Ma non dimentichiamo i più piccoli che, con la loro energia, hanno inaugurato il pomeriggio di sport con la Kids Run. Due circuiti, rispettivamente da 1 e da 2 km, che si snodano nei pressi dello Chalet Baita del Sole hanno accolto ben 50 ragazzini, per sfide avvincenti in allegria sulla neve.

E per concludere in bellezza, non potevano mancare musica con dj set a cura di Pollo Pazzo e Sisco Fly e i pizzoccheri rigorosamente scarrellati a mano a cura dell’Astel Teglio: le tipiche tagliatelle di grano saraceno hanno ripagato al meglio le fatiche di corridori e accompagnatori, per un terzo tempo all’insegna della convivialità.

(In pagina foto di Giacomo Meneghello)

