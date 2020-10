Elisa Pastorelli riveste l’azzurro per gli Under20 di corsa in montagna

Ennesima maglia azzurra per l’atleta lecchese Elisa Pastorelli

Convocata all’internazionale Under 20 di corsa in montagna a Casto

CASTO- Smaltita la delusione per l’annullamento dei campionati mondiali di corsa in montagna (Haria 13 novembre) Elisa Pastorelli, che era tra le convocate alla rassegna iridata grazie al secondo posto conquistato a Susa agli italiani individuali, aveva continuato la preparazione in vista dei prossimi obiettivi, ma ha decisamente gradito la sorpresa della convocazione all’incontro internazionale Under 20 di corsa in montagna che si disputerà domenica a Casto (Bs) in occasione del trofeo Nasego.

Otto gli azzurri convocati, di cui 5 lombardi.

Che il movimento giovanile della corsa in montagna fosse in salute, lo si evince guardando le classifiche dei campionati italiani a Susa, e vedere cinque atleti di squadre lombarde su otto convocati ne è la conferma, oltre ad Elisa (Atl Lecco Colombo Costruzioni), al via ci saranno anche Alain Cavagna (Atl Valle Brembana), Alessandro Rossi (Atl Lanzada), Alessandro Crippa (Atl Alta Valtellina), Marco Zoldan (Atl Rodengo Saiano Mico).

Italia, Slovenia e Repubblica Ceca al via nell’incontro giovanile.

Due le formazioni azzurre, Italia A e B, più la Slovenia e la Repubblica Ceca a disputare l’incontro Under 20, partenza subito dopo la gara Assoluta e arrivo in località Famea dopo 6,5km circa. Premiazioni della gara maggiore valida come campionato italiano lunghe distanza e incontro internazionale nel palco allestito sul sagrato allestito presso l’arco di arrivo.