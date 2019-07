Equitazione. Campionati Italiani Istruttori, Viola Gnecchi sul podio

Una lecchese sul a podio ai Campionati Italiani Istruttori

“Una gioia immensa nel sentire i nostri nomi tra i più forti…”

LECCO – La lecchese Viola Gnecchi ai Campionati Italiani Tecnici e Istruttori di equitazione riservati ad atleti in possesso di 2° grado (il massimo grado di licenza che si possa ottenere nella disciplina del Salto Ostacoli). La manifestazione si è svolta dal 18 al 21 luglio, presso il centro ippico Le Siepi di Cervia (Ravenna) e ha visto la lecchese protagonista con il suo cavallo Andiamo Du Donel, sauro sella francese di 9 anni arrivando a podio e classificandosi al secondo posto.

Questo fantastico binomio, che abbiamo già conosciuto grazie all’ottimo piazzamento durante gli ultimi campionati regionali lombardi di giugno 2019, ancora una volta ha dimostrato di essere all’altezza dei più importanti professionisti del settore.

Nei tre giorni di gara hanno affrontato ben 5 percorsi di altezza 1,35m nel campo in erba riservato solo alla categoria.

“In questi giorni non è stata per niente semplice la battaglia, concorrenti veramente forti, percorsi molto lunghi e un caldo torrido. Abbiamo iniziato alla grande giovedì, ma venerdì dalla 3^ posizione siamo scivolati alla 5^ e il morale non era dei più alti – racconta Viola -. Non ci siamo dati per vinti e domenica siamo entrati in campo con un unico pensiero quello di divertirci e fregarcene di tutto nonostante l’elevata pressione psicologica. E poi la gioia immensa di sentire i nostri nomi tra i più forti… uno sguardo in alto per ringraziare mio nonno, la persona che mi ha messo in sella, son sicura che è lì a godersi questo magnifico spettacolo senza mai abbandonarmi”.

Con questo risultato Viola e il suo Andiamo Du Donel, seguiti dal loro istruttore Cristiano Zappa del Centro Ippico Valleverde di Besana Brianza, vincono l’accesso alla gara di Fiera cavalli a Verona che si terrà il prossimo novembre, una delle più importanti manifestazioni a livello mondiale.