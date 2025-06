Esordienti in gara a Cassago per il memorial Ianni Proserpio

22 società hanno portati i loro piccoli atleti in gara nei 50m, 50hs, salto in lungo e vortex

Il trofeo va ai padroni di casa dell’Atletica Cassago con 33 atleti e 1.650 punti

CASSAGO – Domenica mattina, con l’organizzazione dall’Atletica Cassago, in gara i piccoli atleti della categoria Esordienti 5/8 per attività sportiva, mentre gli Esordienti 10 hanno gareggiato in velocità, ostacoli, salto e vortex.

Presenti ben 22 società e 288 piccoli atleti al Memorial Ianni Proserpio, 60 atlete nei 50m al femminile, 58 al maschile, 47 per i 50hs al femminile, 31 al maschile, la gara più partecipata è stata quella del salto in lungo maschile con 67 atleti, nel lancio del vortex hanno gareggiato 25 atlete al femminile.

Il trofeo va ai padroni di casa dell’Atletica Cassago con 33 atleti e 1.650 punti, al secondo posto l’Us Albatese ha portato 28 atleti con 1.400 punti, chiude il podio l’Atletica Rovellasca con 26 atleti e 1.300 punti. Merate Atletica Promoline chiude al 4° posto con 1.000 punti, all’11° posto l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 550 punti, al 12° posto l’Up Missaglia con 500 punti, al 16° posto l’Atletica 87 Oggiono con 400 punti, al 17° posto la Polisportiva Mandello anche lei con 400 punti, al 21° posto la Polisportiva Libertas Cernuschese con 150 punti.

Tutti i podi delle gare a Cassago

50m-1^ Arianna Panzeri 8”01 (Atletica Cassago), 2^ Emma Lombardini 8”12 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Martina Bona 8”14 (Atl 87 Oggiono).

50m-1° Samuel Florez Palacino 7”79 (Up Missaglia), 2° Leonardo Grimaldi 7”87 (Atletica Rovellasca), 3° Diego Formenti 8”02 (Merate Atletica Promoline).

50hs-1^ Agnese Citterio 8”75 (Atletica Rovellasca), 2^ Arianna Panzeri 9”17 (Atletica Cassago), 3^ Eleonora Spoto 9”61 (Us San Maurizio).

50hs-1° Leonardo Grimaldi 8”49 (Atletica Rovellasca), 2° Davide Romani 8”68 (Us Albatese), 3° Diego Salvi 9”19 (Atletica Alto Lario).

Salto in lungo-1° Davide Romano 4,01m (Us Albatese), 2° Diego Salvi 4,00m (Atletica Alto Lario), 3° Gabriele Mancino 3,91m (Atletica Cassago).

Vortex-1^ Lucia Rafanelli 33,45m (Polisportiva Colverde), 2^ Lucia Rusconi 26,82m (Polisportiva Colverde), 3^ Sofia Lamonaca 24,63m (Us Albatese).