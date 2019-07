Inizierà in Toscana l’avventura bluceleste in Serie C

Alla dodicesima il derby a Como; il ritorno a Lecco il 15 marzo

LECCO – Sono stati definiti giovedì presso la sede del Coni a Roma i calendari del prossimo campionato di Serie C. Gli occhi in casa bluceleste erano tutti puntati sul girone A, che vedrà l’esordio di Malgrati e compagni il 25 agosto ad Arezzo.

Il calendario giornata per giornata

Dopo la prima gara in terra toscana il Lecco ospiterà al “Rigamonti-Ceppi” la Pro Vercelli. Successivamente è previsto l’impegno di Novara e il doppio confronto interno contro Robur Siena e Monza. La terza trasferta stagionale sarà invece a Crema sul campo della Pergolettese.

I blucelesti affronteranno poi in casa l’Alessandria, la Pianese e la Juventus Under 23. Tra le tre sfide interne sono in programma le partite fuori casa contro Pro Patria e AlbinoLeffe.

Si arriva poi alla data da cerchio rosso, ovvero domenica 27 ottobre, quando il Lecco farà visita ai cugini comaschi. La domenica successiva altro impegno esterno a Carrara. Il calendario proseguirà poi con Renate, Giana Erminio e Olbia da affrontare in casa e Pontedera, Gozzano e Pistoiese da sfidare invece in trasferta.

Dal Torino arrivano in prestito i terzini Matteo Procopio e Badra Ali Samake

Intanto sempre oggi è stato presentato Matteo Procopio, terzino classe ’96, arrivato a titolo temporaneo dal Torino per un anno. Procopio sbarca a Lecco dopo aver vinto uno scudetto Primavera coi granata e aver vestito le maglie di Cremonese, Sudtirol e Reggina in Serie C e Serie B.

Sempre restando sul reparto degli esterni difensivi Badra Ali Samake, in riva al Lario già dallo scorso gennaio, ha seguito lo stesso percorso di Procopio e dunque continuerà a costituire una valida alternativa per le corsie laterali di mister Gaburro.