Europei di cross. Bene i lecchesi nella prima giornata di selezione

Obiettivo europei di Lisbona, buona la prima per i lecchesi

Al Cross della Carsolina prima giornata di selezione per un posto in azzurro

SGONICO (TS) – Domenica mattina col Trieste Atletica in regia, si è disputata la prima delle due prove di selezione per i campionati europei di cross in programma a Lisbona l’8 dicembre.

Il Cross della Carsolina che si disputa nell’Aerocampo di Prosecco ha visto al via i pretendenti alla maglia azzurra Europea, ma non sarà sufficiente aver partecipato a questa prima prova e, a parte alcuni atleti già preselezionati, per gli altri ci sarà da disputare anche la prova di Osimo (AN) col Cross della Val Musone in programma il 24 novembre.

Ottimo esordio per Mattia Padovani dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Miglior esordio non poteva esserci per il mezzofondista dell’Atletica Lecco, Mattia Padovani che studia a Trento e deve conciliare lo studio con lo sport di alto livello. Suo il successo nel cross di 2 Km indicativo per la composizione della squadra azzurra che prenderà parte alla staffetta. Poco più di 5’ il tempo necessario al lecchese per aver ragione degli avversari: 5’02” è il tempo con cui si lascia le spalle Edoardo Melloni del Cus Pro Patria Milano arrivato in 5’05” e Alessandro Turroni dello Sport Project VCO a completare il podio con 5’10”.

Ahmed El Mazoury e Michele Fontana protagonisti nel lungo

Ora vestono canotte differenti ma i due mezzofondisti hanno in comune un passato nelle file gialloblu dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con cui hanno vinto titoli italiani individuali e di società.

Ahmed El Mazoury, finanziere, ha fatto parte a lungo del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, ma da alcuni anni difende i colori dell’Atl Casone Noceto. Per lui a Sgonico il gradino più basso del podio ottenuto con 27’55” nella gara vinta dall’atleta di casa Nekagenet Crippa fratello del più blasonato Yeman con 27’47”, davanti a Said El Otmani rappresentante del Cs Esercito che arriva alle sue spalle con 27’51”. Subito dietro un ritrovato Michele Fontana in gara con i colori del Cs Aeronautica Militare che si ferma ai piedi del podio conquistando il 4° posto con 28’05” precedendo un altro papabile alla maglia azzurra, quel Marouan Razine del Cs Esercito che in gioventù l’ha privato di parecchi titoli italiani di categoria ma che questa volta arriva dietro con 28’11”.

Superlativa Valeria Roffino

Un po’ di Valsassina anche al femminile con Valeria Roffino, biellese compagna nella vita di Michele Fontana, con cui convolerà a nozze ad aprile 2020, a Sgonico sul traguardo viene preceduta dalla sola Klara Lukan dell’Ad Mass Ljlubljanache vince in 25’14”. Per Valeria 25’34” e a completare il podio per il Cs Aeronautica Militare la piemontese Martina Merlo in 25’21”.