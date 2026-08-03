Europei MTB, doppio argento per il lecchese Juri Zanotti

Il 26enne di Airuno chiude secondo nel cross country dopo l’argento conquistato anche nello Short Track a Monte Ceneri

MONTE CENERI – Il lecchese Juri Zanotti continua a scrivere una pagina importante della mountain bike italiana. Il 26enne di Airuno ha conquistato ieri, domenica, la medaglia d’argento nella prova élite di cross country agli Europei di Monte Ceneri, in Svizzera, completando una straordinaria doppietta dopo il secondo posto ottenuto anche nello Short Track.

Un risultato che, almeno sulla carta, aveva il sapore della sorpresa, ma che è maturato al termine di un fine settimana di altissimo livello per l’azzurro, capace di confermarsi tra i migliori interpreti della mountain bike continentale.

Nella gara più attesa della rassegna europea, Zanotti è rimasto a lungo nelle posizioni di vertice, dando vita a una sfida serrata con il britannico Charlie Aldridge. La corsa si è decisa soltanto nell’ultimo giro, quando Aldridge è riuscito ad allungare, tagliando il traguardo con dodici secondi di vantaggio sull’azzurro. Sul terzo gradino del podio è salito lo svizzero Fabio Püntener.

Per Zanotti si tratta della seconda medaglia d’argento conquistata a Monte Ceneri nel giro di 48 ore. Anche nella prova corta, infatti, il biker lecchese aveva chiuso alle spalle dello stesso Aldridge, replicando così il piazzamento nella gara olimpica e chiudendo gli Europei con una prestigiosa doppietta d’argento.

La prestazione del corridore di Airuno rappresenta il punto più alto della spedizione azzurra nella prova élite maschile e consente all’Italia di archiviare la rassegna continentale con una medaglia nella disciplina regina del cross country.

Nella gara élite femminile, invece, dominio delle padrone di casa svizzere. Il titolo europeo è andato a Sina Frei, davanti alla connazionale Alexandra Keller, mentre il bronzo è stato conquistato dalla svedese Jenny Rissveds. Per l’Italia, dodicesimo posto per Giada Specia e venticinquesimo per Sara Cortinovis.