Europei. Nadia Battocletti la regina del cross, oro anche per la staffetta

A Lagoa (Portogallo) 42 azzurri, tra loro il lecchese Konjoneh Maggi
LAGOA (PORTOGALLO) – E’ ancora lei la regina del cross, Nadia Battocletti vince il titolo del Campionato Europei di corsa campestre, la trentina domina e dopo 7.470m chiude in 24’52”, al secondo posto l’inglesa Magan Keith con 25’07”, ben 15” di distacco, terza la turca Yasmin Can con 25’13”.
Altra vittoria per gli azzurri nella staffetta con Gaia Sebbatini, Sebastiano Parolini, Marta Zanoni, Pietro Arese (è il terzo oro nelle ultime 4 edizioni), 17’12”, al secondo posto i padroni di casa del Portogallo con 17’16”, chiude il podio la Gran Bretagna con 17’17”.
Per gli Europei ci sono ben 13 azzurri della Lombardia, due tra gli Under 20: Federico Giardiello (Atletica Gavirate), Luigi Alessio Turrin (Atletica Valle Brembana), Olivia Alessandrini (Atletica Bergamo 1958 Oriocenter), Martina Ghisalberti (Atletica Valle Brembana), Sofia Sidenius (Bracco Atletica); tra gli Under 23: Matteo Bardea (Atletica Valle Brembana), Kongioneh Maggi (Atletica Casone Noceto); tra i Seniores: Luca Alfieri (Atletica Casone Noceto), Micol Majori (Pro Sesto Atletica Cernusco), Micole Svetlana Reina (Pro Patria Milano Atletica ASD), Federica Zanne (Cs Esercito).
Il lecchese Konjoneh Maggi chiude al 26° posto con 18’32”, a vincere è stato l’irlandese Nicholas Griggs con 17’47”, argento il francese Aurelien Radja con 17’59”, terzo il francese Pierre Boudy con 18’03”.
Tutti i risultati dei Campionati Europei e tutte le fotografie:
- https://live.european-athletics.com/lagoa-2025/timetable
- https://www.fidal.it/gallery_archivio.php?mese=12&anno=2025&id_sito=1