Fabrizio Carboni lascia la Calcio Lecco

LECCO – La Calcio Lecco saluta Fabrizio Carboni: “Da oggi non è più un nostro giocatore. A Ciccio vanno i migliori ringraziamenti dei Presidenti, della dirigenza e di tutto lo staff per la professionalità e la cattiveria con cui ha difeso la maglia bluceleste in ogni circostanza”.

In un anno e mezzo, Carboni è sceso in campo per 22 volte, realizzando anche 5 gol che si sono rivelati importanti per la vittoria del campionato di Serie D: “Grazie Ciccio, perché sei stato un vero gladiatore per noi, onorando il tuo ‘core romano’. Ti auguriamo il meglio per la tua carriera professionale”.