Falchi Lecco sugli scudi al Trofeo Vanoni: 8° posto al femminile e 9° al maschile

A Morbegno, come al solito, grande spettacolo con gara internazionale a staffetta di corsa in montagna

Vincono i trentini della S.A. Valchiese, al femminile la Gran Bretagna sul gradino più alto del podio

MORBEGNO (SO) – Nel giro della corsa è soprannominato “il mondiale delle foglie morte”, la gara in cui sono passati tutti i più grandi campioni della corsa in montagna, una competizione tra le più antiche che si ripete da quasi 70 anni. Domenica scorsa il Gs Csi Morbegno ha organizzato la nota gara di corsa in montagna. Ad aprire la giornata il Mini Vanoni (QUI LA CRONACA), successivamente la gara internazionale a staffetta.

58 staffette al femminile (2x5km), ben 168 al maschile (3×7,250 km), un totale di ben 620 atleti per una giornata di festa a cui hanno partecipato circa 1000 atleti se si considerano anche le gare giovanili.

Esultano i Falchi Lecco che al femminile riescono a chiudere all’8° posto (Laura Basile/Francesca Crippa) con 50’16”8. Vittoria per la staffetta inglese della Snowdon Race Team A (Hannah Russel/Eden O’Dea) con 46’32”4, medaglia d’argento per la Scozia A (Hania Czsbreszuh/Grace Pow) con 47’30”6, chiudono il podio le orobiche de La Recastello A (Claudia Previtali/Alice Gaggi) con 47’52”9.

Presenti altre lecchesi: 6° posto con Martina Bilora con 48’37”4 (Gs Orecchiella Garfagnana A), 11° posto per l’Osa Org Sportiva Alpinisti A con 52’19”1 (Irene Girola/Sara Toloni), 14° posto Falchi Lecco B con 54’30”2 (Aurora Invernizzi/Federica Ardizzoia), 17° posto Polisportiva Pagnona B con 55’45”1 (Isabella Gandin/Eleonora Gandin) con 55’45”1, 20° posto Cs Cortenova A con 56’34”6 (Serena Mascheri/Caterina Ciacci) , 21° posto Cs Cortenova B con 56’41”1 (Alessia Bergamini/Alessia Ruzza), 27° posto Polisportiva Pagnona A con 58’19”3 (Emanuela Fossati/Barbara Conti), 36° posto Ca Lizzoli A con 1h01’00’ (Alessia Tantardini/Vasilica Nastrut), 41° posto Polisportiva Mandello A con 1h05’26 (Giulia Faggi/Margherita Milani), 58° posto Polisportiva Pagnona C con 1h20’33” (Gabriella Artusi/Anna Busi).

Anche al maschile folta partecipazione per gli atleti della nostra provincia (25 staffette oltre agli atleti che gareggiano per società di fuori provincia). Sei staffette straniere nella top ten, ma a vincere sono stati i trentini della Sc Valchiese A con 1h29’50 (Alberto Vender/Marco Filosi/Luca Merli), niente da fare per gli inglesi della Carnethy Hill Racing Team A secondi con 1h31’15” (Matthew Knowles/Finlay Todd/Finn Lydon), a chiudere il podio la Francia A con 1h31’33 (Mathieu Le Fur/David Discer/Noè Daviaud).

Ancora una volta brillano i Falchi Lecco A: 9° posto con 1h38’55 (Paolo Bonanomi/Eros Radaelli/Nicola Castellazzi). Ben 12 staffette straniere nellle prime 20 posizioni, al 21° posto i valsassinesi della Ca Lizzoli A con 1h43’27” (Giovanni Malugani/Luca Lizzoli/Giacomo Lizzoli), 24° posto Premana B con 1h45’22” (Fausto Rizzi/Matteo Gianola/Emanuele Fazzini), 25° Gs Orobie B con 1h45’36” (Giulio Mascheri), 36° Us Malonno A con 1h49’32” (Dionigi Gianola), 37° Osa Org Sportiva Alpinisti A con 1h49’35” (Stefano Butti/Thomas Deriu/Juri Marelli), 43° Osa Org Sportiva Alpinisti C con 1h50’51 (Stefano Ceroni/Alessandro Ferrari/Matteo Riva), 45° posto Falchi Lecco C con 1h51’26” (Michele Castellazzi/Giacomo Bartesaghi/Maurizio Del Giovannino), 47° Falchi Lecco B con 1h51’43” (Stefano Tavola/Filippo Ugolini/Michele Galluzzi), 52° posto Osa Org Sportiva Alpinisti 8 con 1h53’’39” (Moreno Bolis/Luca Rusconi/Marco Rusconi), 60° posto Polisportiva Pagnona A con 1h56’31” (Daniele Tagliaferri/Claudio Tagliaferri/Fulvio Tagliaferri), 69° posto Premana C con 1h57’57” (Giovanni Gianola/Matteo Gianola/Enzo Gianola), 75° posto Polisportiva Mandello A con 1h59’45” (Gabriele Raffa/Alberto Micheli/Riccardo Gaddi), 78° Cs Cortenova con 2h00’02” (Michele Ambrogio Combi/Daniele Gianola/Gianni Codega), 80° posto Osa Org Sportiva Alpinisti E con 2h00’05” (Daniele Rigonelli/Umberto Casiraghi/Riccardo Capiaghi), 86° posto Premana A con 2h01’39” (Nicola Gianola/Michele Gianola/Danilo Gianola), 95° posto Ca Lizzoli B con 2h04’50” (Stefano Isella/Thomas Gianola/Fausto Lizzoli), 99° posto Cs Cortenova con 2h06’16” (Enea Stanzani/Matteo Orlandi/Alessandro Pomi), 113° posto Osa Org Sportiva Alpinisti D con 2h11’09” (Andrea Mussolin/Michele Cevoli/Luca Ferrari), 121° posto Polisportiva Pagnona B con 2h13’17” (Gianbattista Muttoni/Fabio Buttera/Pietro Riva), 124° posto Ca Lizzoli C con 2h13’55” (Efisio Bassu/Efrem Lizzoli/Giacomino Lizzoli), 132° posto Polisportiva Mandello B con 2h16’57” (Andrea Panizza/Paolo Monga/Daniele Milani), 149° posto Polisportiva Mandello C con 2h25’29” (Maurizio Frigerio/Guido Dell’Era/Romano Panza), 153° posto Polisportiva Mandello E con 2h26’37” (Paolo Spreafico/Antonino Meduri/Umberto Micheli), 157° posto Polisportiva Mandello D con 2h30’50” (Alessandro Lollini/Marco Scalzi/Filippo Stropeni), 158° posto Polisportiva Pagnona C con 2h31’09” (Giuseppe Bovino/Alessandro Zucchi/Modesto Marino Tagliaferri).

La competizione assegnava anche i titoli regionali Assoluti delle staffette di corsa in montagna: nella staffetta a tre elementi maschile trionfa il GS Orobie (Alex Baldaccini, Davide Bottarelli, Francesco Bongio) sui Falchi Lecco (Paolo Bonanomi, Eros Radaelli, Nicola Castellazzi) e sul Team Valtellina (Matteo Corazza, Matteo Bottà, Guido Rovedatti); sulle due frazioni femminili domina La Recastello (Claudia Previtali, Alice Gaggi) con i Falchi Lecco (Laura Basile, Francesca Crippa) ancora d’argento e l’OSA Valmadrera (Irene Girola, Sara Toloni) bronzo.