Federico Valente nuovo allenatore del Lecco: domani la presentazione ufficiale

Domani la presentazione ufficiale in conferenza stampa

Al suo fianco Nicolò Cherubin, ex difensore di Serie A con Bologna e Atalanta

LECCO – La Calcio Lecco ha scelto il suo nuovo allenatore: Federico Valente sarà presentato ufficialmente domani, giovedì 6 febbraio, alle ore 17:30 nella sala stampa dello Stadio Rigamonti-Ceppi. Un profilo internazionale per la panchina bluceleste, con un bagaglio di esperienze maturato in Svizzera e Germania.

Ad affiancare Valente nello staff tecnico ci sarà anche Nicolò Cherubin, ex difensore centrale con una lunga carriera tra Serie A, B e C. Cherubin vanta 110 presenze e 4 reti in Serie A con le maglie di Bologna e Atalanta, oltre a un’ampia esperienza maturata con Cittadella, Verona, Avellino, Reggina, Arezzo e Padova. Restano confermati in bluceleste il preparatore dei portieri Carlo Zotti, il preparatore atletico Edoardo Colla e il collaboratore atletico Alessandro Montanari.

Valente, nato in Svizzera, classe 1975, ha collaborato con tecnici di rilievo come Urs Meier, Uli Forte e Sami Hyypia durante la sua esperienza a Zurigo, mentre al Friburgo ha contribuito alla crescita di talenti oggi affermati. Tra i giocatori passati sotto la sua guida figurano il portiere Noah Atubolu, ora titolare in prima squadra, i difensori Schmidt, Ogbus e Rosenfelder, i centrocampisti Wagner e Manzambi, l’esterno Weisshaupt, il trequartista Sturm e la stellina Noah Darvich, ora nelle fila del Barcellona, fresco campione d’Europa e del mondo con l’Under 17 tedesca.

Il nuovo corso del Lecco parte dunque da Valente e dal suo staff, con l’obiettivo di dare solidità e un’identità chiara alla squadra che staziona nei quartieri bassi della classifica e che dovrà risalire la china per evitare di incappare nei play-out o scongiurare l’incubo della retrocessione.

L’appuntamento è per domani allo Stadio Rigamonti-Ceppi, dove il tecnico si presenterà alla stampa e ai tifosi illustrando il suo progetto tecnico per la stagione in corso.

Il vice presidente Francesco Aliberti ha così presentato il nuovo mister: “Ha un curriculum che parla da sé, ha carisma, idee e una visione di calcio moderno sui cui contiamo non solo per dare una scossa immediata alla squadra ma, anche per costruire il futuro insieme”.

Futuro è la parola chiave per decifrare la scelta di Valente, un allenatore di alto profilo che sa sfruttare le qualità dei singoli per metterle a disposizione della squadra. Come nella sua prima esperienza in Italia inizialmente con la Primavera del Sudtirol nel 2023 e poi alla guida della prima squadra in Serie B portandola alle soglie dei play-off.

L’allenatore di origine svizzera con cittadinanza italiana è la terza guida tecnica della gestione Aliberti dopo Baldini e Volpe. I quali hanno collezionato in totale 26 punti, frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte. I tifosi si augurano che Valente possa dare una vera propria scossa alla squadra per il proseguo della stagione a partire dal prossimo match interno contro la Pro Vercelli, diretta avversaria in zona salvezza.