Festa in casa Atletica Lecco Colombo Costruzioni, premiati i protagonisti della stagione

Maurizio Longoni, al suo primo anno di presidenza, ha ringraziato tutti gli atleti

ANZANO DEL PARCO (CO) – Sabato sera atleti, allenatori, dirigenti, si sono ritrovati per la festa annuale dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni. Dopo aver portato i saluti della ex presidente Lucia Morandi, il nuovo presidente sociale Maurizio Longoni ha fatto il suo discorso: “Questo è il mio primo anno da presidente di questa gloriosa società, nata nel 1957 e fondata dal prof. Balatti e dal prof. Nolli. Dal 1992 abbiamo la fortuna di essere affiancati da una società leader mondiale dell’edilizia come la Colombo Costruzioni, società che ci ha permesso di crescere e vivere momenti esaltanti, conquistando 22 titoli di società, 103 titoli Master con 9 titoli europei e mondiali di categoria, 85 titoli (Allievi/Juniores/Promesse/Seniores), 152 medaglie azzurre, 399 titoli regionali, con il culmine di un’atleta partecipante alle Olimpiadi Elena Bonfanti nel 2012 a Londra e nel 2016 a Rio, atleta proveniente dell’Atletica Oggiono 87 che da Allieva ha sempre vestito i nostri colori”.

“Dal 1994 ho affiancato Lucia Morandi come segretario (dalla quale ho imparato molto) e ho collaborato a mantenere saldo il timone della società: anche nel 2025 abbiamo partecipato alle Finali Nazionali dei Cds Argento nella categoria Assolute maschili e femminili, nella categoria Argento femminile e negli Under 23 maschile. Abbiamo portato 93 atleti ai Campionati Italiani individuali e qui mi sento di ringraziare voi atleti ed i vostri allenatori per l’impegno profuso, le società amiche che al cambio di categoria da Cadetti e Allievi convergono sul nostro sodalizio: Polisportiva Mandello, Atletica Cassago, San Maurizio Erba, Atletica Oggiono 87, Virtus Calco, Atletica Merate e i loro allenatori di riferimento”.

“Ma come in tutte le cose della vita, ci sono alti e bassi e i momenti non sono dei migliori, ci sono atleti che smettono, altri che cambiano società, abbiamo sbagliato qualcosa? Certamente nessuno è infallibile, abbiamo dovuto applicare delle modifiche se vogliamo continuare a mantenerci come società di riferimento. Tra le 2.932 società in Italia ci attestiamo sempre nelle prime 40 e tra le 560 società lombarde siamo tra il 4° e il 6° posto. In questo 2025 abbiamo aggiornato il sito fermo da molto tempo, siamo sui social costantemente con i nostri e vostri articoli, abbiamo inserito il Camp Estivo in collaborazione con il Collegio Volta, stiamo lavorando per altre novità”.

“La stagione sportiva ha provato 5 titoli nazionali e tre maglie azzurre, il titolo Regionale di corsa campestre tra le Cadette, due Cadetti partecipanti al Criterium campestre e pista; continuiamo a crescere con i corsi giovanili, ringrazio Laura Papini, Flavio Polti, Nicolò Rumi, Marta Crippa, Valentina Corneo che in palestra fanno crescere il futuro della società, al campo Stefano Longoni, Walter Pirovano, Matteo Comi, Amadeo Zottola, Alberto Piazza, ringrazio i genitori che accompagnano i figli alle gare, tutti insieme, atleti, consiglieri, allenatori, genitori, dobbiamo credere in quello che facciamo”.

L’architetto Luigi Colombo, sponsor del sodalizio, ha parlato della determinazione del raggiungimento degli obiettivi, sia nello sport che nella vita e nel lavoro spronando i ragazzi a ricercare sempre il meglio per progredire nei risultati: “70 anni dell’Atletica Lecco, 50 anni della nostra ditta e 35 anni di sponsorizzazione della vostra/nostra società”.

Tutti i premiati della serata svolta ad Anzano del Parco

Filippo Vedana: Campione Italiano Allievo indoor 60hs e outdoor ui 110ks, Campione Regionale nel salto in lungo e sui 60hs, matricola Azzurra Skopje festival Olimpico giovanile.

Lorenzo Forni: Campione Italiano Juniores sugli 800m, Campione Regionale degli 800, matricola Azzurra Tampere Campionati Europei Under 20.

Federica Dozio: Campionato Italiano Promessa 2^ sul lancio del giavellotto, Campione Regionale nel lancio del giavellotto, matricola Azzurra Bergen Campionati europei Under 23.

Riccardo Asperges: Campionato Italiano Juniores 4° nel getto del martello, Campione Regionale del getto del peso invernale, nel getto del peso outdoor, nel lancio del martello.

Giovanni Artusi: Campione Regionale Promessa sui 5km-

Lorenzo Azzolini: Campione Regionale Juniores indoor nel salto in lungo.

Pietro Cesana: Campione Regionale Allievo nel getto del peso.

Davide Colombo: Campione Regionale Assoluti sui 110hs.

Gemma De Capitani: Campione Regionale Allieva sui 400hs.

Stella Moizzi: Campione Regionale Promessa sui 100m e sui 200m.

Camilla Valsecchi: Campione Regionale Seniores sui 3000sp.

Matteo Maggioni: Campionato Regionale Juniores 2° cl sui 110hs

Alessandro Rota: Campionato Regionale Seniores 2° cl sui 400hs.

Manith Baruffin: Campionato Regionale Juniores 3° sui 3000m.

Tommaso Farina: Campionato Regionale Juniores 3° sui 1500m.

Laura Nardo: Campionessa Italiana Master 35 sui 1500m e 5000m.

Laura Spreafico: Campionessa Italiana Master 35 del pentathlon.

Sofia Piazza, Francesca Brusa, Giulia Sutti: Campionesse Regionale di società di cross.

Sofia Piazza, Matteo Sandionigi: Criterio Nazionale di corsa campestre e su pista.