Festival Olimpico della Gioventù, Filippo Vedana al 6° posto nei 110hs

Straordinaria vittoria nei 100m della lodigiana Kelly Ann Maevana Doualla Edimo

Nuovo primato europeo con il tempo di 11”21

SKOPJE (MACEDONIA DEL NORD) – Festival Olimpico della Gioventù Europea, dal 21 al 26 luglio a Skopje nella Macedonia del Nord. Sono 28 gli azzurrini della categoria Allievi al via, tra loro il lecchese Filippo Vedana (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) in gara sui 110hs e nella staffetta 4x100m.

Lunedì nelle batterie sui 110hs notevole tempo per il lecchese, 13”41 nuovo primato personale e diventa il 2° allievo italiano di sempre, davanti a lui c’è solamente Kyan Daniel Duffy Escalona con 13”22. Tre batterie, 2 atleti qualificati direttamente più i due migliori tempi per la finale, il miglior tempo è stato il 13”35 del belga Rafael Franzini, ma il nostro c’è, 13”41 e continua a sognare.

Questa mattina alle 9 si è corsa la finale, niente da fare per l’azzurro che si è classificato al 6° posto con 13”80, a vincere è stato il belga Rafael Franzini con 13”24, stesso tempo del 2° classificato il francese Mael Bephassou Lannurien, a chiudere il podio lo spagnolo Anthony Yunier Perez con 13”46.

Grandissima gara nei 100m femminile, la lodigiana Kelly Ann Maevana Doualla Edimo (Cus Pro Patria Milano) prima vince la 1^ batteria con 11”68, nelle semifinali vince con 11”43, nella finale di ieri sera ha corso e vinto con 11”21 nuovo primato personale abbassato di 8 centesimi, per l’azzurra oltre alla vittoria anche il primato italiano Under 18 e Under 20, oltre al primato europeo. Il tempo migliore fino a quest’anno era della britannica Jodie Williams che lo deteneva dal 2010, poi la svizzera Xenia Buri ha ottenuto un 11”24 nel 2025 (per la cronaca a Skopje la svizzera è arrivata al 2° posto con 11”30).