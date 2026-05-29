Finale nazionale dei nuovi Giochi della Gioventù: Gabriele Ciappesoni vince nel salto in alto

In gara a Roma impegnati quattro atleti dei lecchesi
Mirco Pellizzaro 2° nei 1000m, nuovo primato personale con 2’44”62
ROMA – Organizzati da Fidal & Sport e Salute, si è gareggiato per i Nuovi Giochi della Gioventù, fase nazionale dai Ragazzi fino agli Allievi; Primo Grado dai 2012/2013, Secondo Grado 2008/2009/2010/2011.
La Lombardia vince la classifica complessiva con 466 punti, al secondo posto il Lazio con 419,5 punti, chiude il podio della Emilia Romagna con 402 punti.
Molto bene i lecchesi, quattro atleti sono riuscito ad arrivare fino alla finale, nel salto in alto Gabriele Ciappesoni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince il titolo nel salto in alto con 2,01m (IIS A. Badoni Lecco) per Secondo Grado, argento per Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova) nei 1000m con 2’44”62 nuovo primato personale (IC S. Giovanni Bosco Cremeno) Primo Grado, Riccardo Galbusera (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 11° nel salto in lungo con 6’06m (IIS A. Badoni Lecco), Nicole Barzaghi (Atletica Cassago) 12^ nel salto in lungo con 3,87m (IC Agostino di Ippona Cassago).
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