Finale Nazionale del CDS “A” Bronzo: doppio podio per l’Atletica Lecco

Per i gialloblu medaglia d’argento al maschile e medaglia di bronzo al femminile

Entrambe le formazioni lecchesi promosse nel 2027 in “A” Argento

BORGO VALBELLUNO (BL) – Nel week-end scorso si è svolta la finale Assoluta del Cds su pista, finale “A” Bronzo, presenti le due formazioni (femminile e maschile) dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni capaci di chiudere entrambe sul podio.

Al maschile medaglia d’argento con 155,5 punti, vince la Trevisatletica (TV) con 167,5 punti, chiude il podio l’Atletica Mondovì (CN) con 140 punti. Bene anche la formazione al femminile 3^ con 137 punti, a un solo punto dal 2° posto della ASD Pontevecchio Bologna con 138 punti, a vincere è stata l’Atletica Mondovì con 148 punti.

Le prime quattro società classificate per il 2027 gareggeranno nei Cds “A” Argento, per i gialloblu vuol dire gareggiare con le prime 24 società italiane per l’anno prossimo.

Bravissimi i lecchesi anche nelle classifiche individuali dove hanno ottenuto ben sette vittorie, tre medaglie d’argento e due medaglie di bronzo: Lorenzo Azzalini vince il salto in lungo con 7,25 metri nuovo primato personale ritoccato di 2 cm; Veronica Besana vince i 100hs con 13”91, Elena Fabiani (Prestito Asd Atletica SBV) vince nel salto con l’asta e con 3,85m eguaglia il suo primato personale; Lorenzo Forni negli 800m vince con 1’48”81 nuovo primato personale ritoccato di 40 centesimi; Matteo Mosetti vince il lancio del giavellotto con 68,30m; Alessandro Rota vince i 400hs con 52”83; Filippo Vedana corre i 110hs in 14”41.

Tre secondi posti: Riccardo Asperges nel lancio del martello con 54,05m, Elisa Dozio nel lancio del giavellotto con 41,47m, la staffetta 4×100 femminile con 47”31 (Elisa Dozio, Stella Moizzi, Carolina Majer, Elena Invernizzi). Due medaglie di bronzo, Julian Scutareanu nel salto in alto con 2,02m e la staffetta 4x100m maschile con 41”92 (Thomas Cazzola, Lorenzo Amati, Filippo Vedana, Lorenzo Azzalini).

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Tutti i risultati dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

100m-5^ Carolina Majer 12”22.

100m-8° Lorenzo Amati 11”03.

200m-4^ Stella Moizzi 24”37.

200m-7° Filippo Vedana 22”17.

400m-11^ Alice Dell’Oro 1’00”04 p.p.

400m-6° Filippo Bessi 48”87 p.p.

800m-6^ Sofia Piazza 2’16”77.

800m-1° Lorenzo Forni 1’48”81 p.p.

1500m-4^ Anita Raineri 4’48”67 p.p.

1500m-8° Tommaso Farina 3’56”91 p.p.

5000m-9^ Marta Crippa 18’31”17.

5000m-12° Manith Baruffini 16’56”52 p.p.

3000sp-5^ Camilla Valsecchi 11’27”97.

3000sp-4° Mattia Sottocornola 9’18”32.

Marcia 5000m-4^ Viviana Valsecchi 26’45”36.

Marcia 5000m-9° Giacomo Viganò 28’37”20.

100hs-1^ Veronica Besana 13”91.

110hs-1° Filippo Vedana 14”41 p.p.

400hs-11^ Denise Mascheri 1’15”76 p.p.

400hs-1° Alessandro Rota 52”83.

Staffetta 4x100m-2^ Elisa Dozio, Stella Moizzi, Carolina Majer, Elena Invernizzi 47”31.

Staffetta 4x100m-3^ Thomas Cazzola, Lorenzo Amati, Filippo Vedana, Lorenzo Azzalini 41”92.

Staffetta 4x400m-9^ Carolina Majer, Denise Mascheri, Elena Invernizzi, Stella Moizzi 4’04”74.

Staffetta 4x400m-4^ Filippo Bessi, Lorenzo Forni, Alessandro Canclini, Alessandro Rota 3’16”27.

Salto in alto-8^ Giulia Anberbegani 1,54m.

Salto in alto-3° Julian Scutareanu 2,02m.

Salto in lungo-8^ Elena Invernizzi 5,31m.

Salto in lungo-1^ Lorenzo Azzalini 7,25m p.p.

Salto triplo-6^ Nicol Cavazza (Prestito) 11,78m.

Salto triplo-11° Giacomo Maggioni 13,60m

Salto con l’asta-1^ Elena Fabiani (Prestito) 3.85m p.p.

Salto con l’asta-5° Matteo Maggioni 4,20m.

Getto del peso-8^ Silvia Crippa 10,88m.

Getto del peso- 4° Riccardo Asperges 14,33m p.p.

Lancio del martello-9^ Marianna Leone 36,91m.

Lancio del martello-2° Riccardo Asperges 54,05m.

Lancio del disco-6^ Elisa Dozio 37,83m.

Lancio del disco-10° Pietro Cesana 37,50m p.p.

Lancio del giavellotto-2^ Elisa Dozio 41,47m.

Lancio del giavellotto-1° Matteo Masetti 68,30m.