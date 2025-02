Finalmente si torna a parlare di Resegup, presentata l’edizione 2025

In tanti al tradizionale appuntamento: “La Resegup è una testimonianza di affetto nei confronti della città”

Ospite d’eccezione il noto giornalista Nando Sanvito che ha incantato la platea con le sue “Videostorie di sport”

LECCO – Finalmente si torna a parlare di Resegup. Nell’ormai tradizionale cornice del Politecnico, venerdì sera, la squadra della 2Slow ha presentato l’edizione 2025. Il prossimo sabato 7 giugno lo spettacolo tornerà a Lecco, in piazza Garibaldi, dove i 1.200 resegupper saranno pronti ad affrontare la propria sfida con il Resegone.

Quella di questa sera è stata l’occasione per entrare già nel clima della competizione perché la Resegup non si corre, si vive. Il video dell’edizione 2024 ha fatto battere il cuore alla folta platea, uno scossa di adrenalina in vista dell’appuntamento più importante dell’anno.

“E’ la gara di casa, la gara numero uno – ha detto il sindaco Mauro Gattinoni, aficionados della Resegup -. A vedere questo filmato inizi a sentire l’ansia, vai con la testa al 7 giugno e ti immagini già su quei sentieri. La Resegup è una testimonianza di affetto nei confronti della città. Grazie agli organizzatori e alle decine di volontari generosissimi che ogni anno si impegnano”.

Come ogni anno la skyrace lega il proprio nome a tematiche sociali, ambientali e solidali. Il presidente Paolo Sala, infatti, ha presentato la collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia rappresentata da Isidoro Piarulli: “Cercheremo di sensibilizzare su questa tematica preparando delle sacche ristoro all’arrivo per atleti celiaci – ha detto -. Non è semplice trovare alimenti senza glutine, ma grazie a 2Slow riusciamo a sostenere gli atleti celiaci facendo un po’ di cultura del senza glutine”.

Anche quest’anno una parte del costo del pettorale verrà devoluto in beneficienza, il contributo sarà assegnato all’Associazione Lecchese per l’Aiuto ai Giovani con Diabete (AGD Lecco): “Siamo impegnati attraverso campi scuola e iniziative di formazione per spingere i ragazzi a controllare la glicemia, ad adottare un’alimentazione sana e a fare attività fisica – ha detto il presidente Antonio Borriello -. Per l’occasione saremo presenti in piazza con uno stand dove sarà possibile misurare la glicemia”.

Grazie alla collaborazione con l’azienda Sustainable Stay Hub, specializzata in consulenza per l’organizzazione di eventi sostenibili, la Resegup farà un altro passo in avanti nel percorso per rendere l’evento il più sostenibile possibile: “Basti pensare che nell’edizione 2023 erano stati acquistati qualcosa come 18.000 bicchieri di plastica e l’anno successivo ne sono stati acquistati 2.000 e utilizzati solo 1.500 – ha spiegato Stefania Corti -. Nel 2025 continueremo questo percorso di riduzione della plastica e miglioreremo la gestione dei rifiuti. Tra l’altro verrà introdotta nel regolamento la squalifica per coloro che getteranno rifiuti al di fuori delle apposite zone. Tutti dobbiamo impegnarci per una gestione sempre più sostenibile della Resegup”.

Alla serata hanno partecipato anche quattro atleti top che di chilometri tra la città e la cima del Resegone, nelle scorse edizioni, ne hanno macinati parecchi: Luca Del Pero (vincitore 2024), Danilo Brambilla, Elisa Pallini e Daniela Rota. Ovviamente tutti sono stati invitati per il 7 giugno, anche se nessuno ha voluto anticipare la propria presenza, eccetto Danilo Brambilla dei Falchi Lecco: “Io ci sarò. E’ troppo forte partecipare. Lavoro sotto al Resegone e la mia pausa pranzo è sui sentieri della Resegup, perciò ci provo anche quest’anno!”

La parola è poi passata al noto giornalista Nando Sanvito, ospite d’onore che ha tenuto la platea incollata al video con le sue “Videostorie di sport – in alto di corsa”.

Anche quest’anno nel pacco gara ci sarà un prodotto a marchio Ande, main sponsor dell’evento: “Affiancare una gara di questo tipo ci permette di sviluppare ogni anno qualcosa di nuovo – ha detto Nicola Faccinetto, marketing&communication specialist di Ande -. Quest’anno nel pacco gara ci sarà un pantaloncino della collezione running-pro studiato nei minimi dettagli con taschini per gel e borraccia. Siamo molto orgogliosi di essere ancora al fianco della Resegup”.

Dal punto di vista logistico non cambia nulla rispetto all’anno passato: primo sabato di giugno, quest’anno il 7, ore 14.30 partenza da piazza Garibaldi e ritorno per l’orario aperitivo. 1.200 pettorali disponibili, apertura iscrizioni lunedì 10 marzo alle ore 20 sul sito www.kronoman.net.

Adesso tocca agli atleti accettare la sfida…