24 ore di calcio e beneficenza pro Ucraina, per “dare un calcio alla guerra, sognando la pace”

8^ edizione che vede in campo 50 squadre con oltre 800 calciatori coinvolti che si sfideranno in ben 25 incontri

LECCO – Fischio di inizio puntuale alle ore 12.13 per la Maratona del Calcio 2022 che ha preso il via oggi, sabato, allo stadio Rigamonti Ceppi di Lecco. Si giocherà fino a domani alle 18, quando ci sarà il triplice fischio finale che decreterà la fine di una partita durata ben 24 ore. In campo ben 50 squadre e 25 match in programma con oltre 600 calciatori coinvolti.

Per Lecco è l’8^ edizione della Maratona del Calcio organizzata dall’omonimo Comitato che quest’anno l’ha dedicata a due formazioni ucraine: Dinamo Kiev e Shakhtar Donetsk con lo slogan: “Diamo un calcio alla guerra, sognando la pace”.

Edizione che per cause di forze maggiori è stata anticipata di una settimana rispetto alle date previste dell’1 e 2 luglio, come da programma iniziale.

Una manifestazione dal cuore sportivo e dall’anima benefica, come lo è sempre stata anche nelle precedenti edizioni, oggi riproposta dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia da Covid-19.

“Ripartire e sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto alla guerra in Ucraina”, è questo lo scopo della 24 ore di calcio come spiegato dal portavoce del Comitato organizzatore Luca Dossi. “Anche se – ha aggiunto – Il messaggio di pace che portiamo è un messaggio universale. Per questo motivo, abbiamo chiesto all’artista Francis Nathan Abiamba in arte Afran, di creare dieci palloni artistici sui quali ha riportato la parola Pace in altrettante lingue”.

Attraverso questo evento il Comitato ha sempre supportato progetti solidali. “Vogliamo contribuire – ha proseguito Dossi – in modo concreto nel dare man forte sul nostro territorio a realtà benefiche che necessitano di aiuto. Quest’anno abbiamo deciso di sostenere l’associazione Cassago Chiama Chernobyl, impegnata da anni in Ucraina e nello specifico nel progetto dedicato alla realizzazione di una casa famiglia”.

Il calendario dei match