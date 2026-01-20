Football americano. Buona la prima per i Commandos Brianza

Battuti i Devils Formigine (0-29)
Eletto MVP il difensive tackle Arrigoni
LECCO – Inizio roboante per i Commandos Brianza di coach Andrea Rusconi. L’unica società di football americano della provincia lecchese ha effettuato un esordio scoppiettante nell’edizione 2026 della “7League”, campionato organizzato dal CSI, espugnando il campo dei Devils Formigine.
I rossoneri si sbloccano con un touch down di Aldeghi, su passaggio di Oprea – con conversione da un punto – e poco dopo varcano ancora la linea di meta avversaria con Rossi, servito ancora dal quarterback. La safety da due punti manda i lecchesi negli spogliatoi in vantaggio 0-15.
Nella ripresa la difesa lariana resta inviolata, l’attacco invece va a segno con la corsa di Youssif – con conversione di Gigliotti – e con l’ultima meta di Oprea, servito da Rusconi.
“Voglio la prova maiuscola del difensive tackle Arrigoni, eletto MVP del match, dominante in linea e punto di riferimento per tutto il reparto. – dichiara coach Andrea Rusconi – l’elogio va esteso a tutti i ragazzi scesi in campo in difesa, protagonisti di una prestazione collettiva solida e aggressiva, capace di mantenere inviolata la end zone per tutta la gara”.
I Commandos Brianza torneranno in campo domenica prossima a Ello, ospiti i Valtellina Vikings. Kick-off alle 14.00.