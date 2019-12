Football Americano. Christmas Bowl, una festa per tutti

Torneo natalizio di flag football.

I giovani U17 lecchesi chiudono al terzo posto.

CALCO – I Commandos Brianza hanno anticipato l’arrivo del Santo Natale disputando, sul campo casalingo di Calco, un Christmas Bowl di flag football, la disciplina praticata dalle giovanili della società rossonera. A condividere il campo coi brianzoli c’erano tre formazioni di Busto Arsizio, le Tempeste e due squadre della società Blue Kids, U15 e U17.

I Commandos Brianza U17 sono stati i primi a scendere in campo, perdendo 12-18 contro la formazione U15 dei Blue Kids. I rossoneri sono rimasti in partita fin quasi alla fine del match, condannati da un intercetto proprio sull’ultimo drive.

I giovani Commandos si sono riscattati nella finale per il terzo posto, battendo le Tempeste col punteggio di 6-2.

Il torneo è stato vinto dalla formazione U17 del Blue Kids, vincitori contro i “fratelli” più piccoli della U17.

Da segnalare l’ottima prestazione del quarterback lecchese Eduardo Pereira, in grado di mandare oltre la linea di meta tre compagni.

Soddisfatto a fine gara coach Andrea Rusconi. “Sono fiero dei miei ragazzi, sono stati ripagati dell’impegno fin qui dimostrato in allenamento ed hanno raccolto i frutti di questo lavoro; la strada è ancora lunga ed il margine di miglioramento è notevole. Sono contento che il progetto Flag Football targato Commandos Brianza si stia sviluppando bene e con ottimi talenti”.