Football Americano. Commandos al top, passato il primo turno di play-off

Altolivenza 29ers battuti col punteggio di 24-0

I lecchesi disputeranno le semifinali contro i Cocai Terraferma

CALCO – Prestazione “cinque stelle lusso” per i Commandos Brianza. Nella gara di primo turno di play-off, disputatasi sul campo di casa di calco domenica 8 gennaio, la formazione di coach Andrea Rusconi ha letteralmente spazzato via gli Altolivenza 29ers, lasciandoli senza punti a referto.

Al Don Masanti di Calco, dopo un ottimo primo round difensivo, i rossoneri capitalizzano subito con una meta del runningback Youssif, e segnano ancora con una combinazione tra il quarterback Rusconi – passaggio – e Airoldi.

Sarà sempre lo stesso Rusconi a imbeccare due volte Besana, per mandare le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 18-0.

Nella ripresa i lecchesi fanno scorrere il tempo, ma trovano anche l’occasione per bucare ancora la difesa avversaria (24-0) con una corsa proprio di Rusconi, vero e proprio MVP della partita.

“Siamo felici e super carichi per questa vittoria, una prestazione solida e concreta sia in attacco che in difesa – dichiara il quarterback – dobbiamo sistemare alcuni dettagli ed essere più cinici sulle conversioni. Un turno di riposo ci permetterà di recuperare fisicamente e arrivare carichi alla sfida contro un avversario tosto e molto forte”.

I Commandos Brianza torneranno in campo domenica 22 gennaio nelle semifinali di play-off contro i Cocai Terraferma, sempre sul campo casalingo di Calco.