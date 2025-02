Football americano. Commandos battuti dai Vikings

Commandos sconfitti 14-28

Il 23 febbraio la sfida da “dentro o fuori” contro gli Altolivenza 29ers

ELLO – Anche la gara di ritorno tra Commandos Brianza e Valtellina Vikings si è conclusa a favore dei valtellinesi ma, questa volta, i ragazzi di coach Andrea Rusconi si sono battuti molto meglio, segno che l’esperienza degli ultimi match è servita.

Il primo tempo lo giocano meglio i padroni di casa, in grado di fermare le iniziative degli avversari e anche di segnare un touch-down con Rossi, a cui si è aggiunto l’extra point di Gigliotti.

Nel secondo un fumble regala la prima meta agli avversari. I Vikings allungano, ma i Commandos hanno ancora la forza di impattare il match a quota 14 con la segnatura di Tentori.

Nell’ultimo quarto gli imbattuti valtellinesi dimostrano di avere più benzina, segnano due volte e chiudono il match sul 14-28.

Il prossimo match per i Commandos sarà il 23 febbraio a Pordenone, contro gli Altolivenza 29ers. In palio la wild-card per i play-off.

“Nonostante la sconfitta ci sono stati numerosi punti positivi da tenere in considerazione soprattutto la crescita della squadra che ha saputo giocare fino alla fine un’ottima partita, avendo anche l’opportunità di vincere – dichiara coach Andrea Rusconi – la differenza lo hanno fatto gli errori e gli episodi non concretizzati”.