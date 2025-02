Football americano. Commandos Brianza, campionato finito

Lecchesi battuti dagli Altolivenza 29ers (26-12)

“Perso sul campo, vinto nello spirito” dichiara coach Rusconi

PORDENONE – Si spegne a Pordenone, sul campo degli Altolivenza 29ers, il sogno dei Commandos Brianza di agguantare il treno dei play-off della 7-League CSI. I padroni di casa hanno battuto la formazione lecchese col punteggio di 26-12.

Sotto un cielo quasi primaverile, i Commandos si presentano in Friuli in formazione ampiamente rimaneggiata. Con un gioco che alterna sapientemente lanci e corse, il primo tempo viene letteralmente dominato dai padroni di casa, che lo chiudono in vantaggio col punteggio di 20-6.

Nella ripresa i ragazzi di coach Andrea Rusconi provano a tornare in partita sull’asse Aldeghi Tentori, ma purtroppo i lecchesi sono troppo imprecisi per riuscire a colmare il gap.

“Abbiamo perso sul campo, ma vinto nello spirito, potrebbe sembrare una frase fatta, ma è la realtà – dichiara coach Rusconi – la stagione non è stata affatto semplice: il roster è stato completamente rinnovato a causa del cambio generazionale estivo, che ha visto molti veterani appendere il casco al chiodo. Giocatori giovani, che a ottobre hanno iniziato a indossare casco e paraspalle per la prima volta, ma che partita dopo partita hanno dimostrato sempre più grinta e voglia di vincere”.

La stagione dei rossoneri proseguirà con amichevoli e il campionato 5-Men.