Football americano. Commandos Brianza, domenica si riparte

Lecchesi in trasferta contro i Devils Emilia Romagna

“Obiettivo crescere e competere” dichiara coach Rusconi

LECCO – I Commandos Brianza sono pronti a ricominciare il campionato. La squadra allenata da coach Andrea Rusconi parteciperà per l’ennesima volta alla “7 League”, campionato di football americano a sette giocatori gestito dal CSI, giunto alla nona edizione.

La squadra brianzola – che proprio quest’anno festeggia il decimo anno dalla fondazione! – inizierà il campionato domenica 18 gennaio sul campo dei Devils Emilia Romagna, nell’impianto degli Highlanders Formigine Rugby di Formigine, provincia di Modena. Il kick off è fissato per le ore 14.

I Commandos Brianza sono inseriti nel Girone nord del campionato, girone che comprende – oltre ai suddetti Devils – anche i Valtellina Vikings, contro cui i lecchesi faranno l’esordio casalingo, domenica 25 gennaio. Il 15 febbraio si giocherà a campi invertiti e il 22 arriveranno in provincia i Devils.

La finale del torneo – dopo i classici play-off – si svolgerà domenica 29 marzo alle 14 al Guelfi Sport Center di Firenze.

“Un girone compatto e altamente competitivo, dove ogni partita sarà decisiva ai fini della classifica e dell’accesso alla post-season – dichiara coach Rusconi – questa stagione rappresenterà un nuovo capitolo per i Commandos Brianza, che scenderanno in campo con l’obiettivo di crescere, competere e confermare la propria identità all’interno del movimento CSI Football Americano”.