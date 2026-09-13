Football americano. Commandos Brianza, iniziata la stagione

Stagione iniziata il 5 settembre

“Vogliamo vincere la Seven League” dichiara coach Rusconi

ELLO– Questa settimana è iniziata la stagione dei Commandos Brianza, l’unica squadra di football americano presente nella provincia di Lecco. Agli ordini di coach Andrea Rusconi i giocatori hanno cominciato a prepararsi per gli appuntamenti della prossima stagione sportiva.

L’obiettivo principale della stagione è la partecipazione alla Seven League CSI, giunta alla decima edizione. I ragazzi di coach Rusconi vogliono puntare alla finale nazionale.

“Nella passata stagione ci siamo andati davvero vicini: abbiamo raggiunto la finale del Nord e concluso il campionato al quarto posto nazionale – dichiara l’allenatore – a fermarci sono stati i Valtellina Vikings, che successivamente hanno conquistato il titolo italiano. Possiamo quindi dire di aver portato loro fortuna, ma quest’anno vogliamo essere noi a compiere l’ultimo passo”.

Oltre alla Seven League, i Commandos parteciperanno anche al campionato Five Man e, novità di questa stagione, anche a quello di flag football.

Il primo allenamento della stagione si è svolto mercoledì 9 settembre sul campo di Ello. Tanti i volti nuovi, altrettanti attesi, grazie alle prove gratuite di inizio stagione.

“Desidero infine ringraziare i nostri numerosi sponsor, che ogni anno scelgono di sostenerci. Il loro contributo è fondamentale: senza il loro aiuto sarebbe impossibile portare avanti un progetto sportivo così impegnativo – conclude Rusconi – invitiamo tutti a restarci vicini, a seguirci sui social e attraverso il nostro sito ufficiale, ma soprattutto a venire a provare e a diventare Commandos sul campo”