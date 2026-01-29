Football americano. Commandos Brianza, rimonta sfiorata

I Valtellina Vikings vincono 28-31

“Abbiamo lottato fino in fondo” dichiara coach Rusconi

ELLO – Esordio casalingo amaro per i Commandos Brianza. La squadra rossonera è stata battuta sul campo di Ello dai Valtellina Vikings, vere e proprie “bestie nere” per la squadra di coach Andrea Rusconi, nella seconda partita del campionato 7League del CSI.

La prima frazione si gioco si chiude con due mete segnate per squadra. La differenza la fa però il punto di conversione, che i lecchesi ottengono entrambe le volte, a dispetto dei valtellinesi (14-12).

Nel secondo tempo i Vikings sono molto più incisivi e riescono a creare il primo gap importante andando sopra 20-31. Ci sarebbe ancora tempo per rimontare: l’accoppiata Rossi-Rusconi accorcia portando i Commandos a quota 28. I Vikings potrebbero chiudere il match, ma lasciano ai lecchesi un’ultima chance. Nell’azione finale un fumble del quarterback Rusconi fa calare i titoli di coda sul match e sulle speranze di vittoria lariana.

“È stata una fisica e combattuta fino all’ultimo secondo – dichiara coach Rusconi – resta l’amarezza per un finale beffardo, ma anche la consapevolezza di aver lottato fino in fondo in una partita che, per intensità e carattere, lascia comunque segnali positivi”.