Football americano. Esordio per la squadra di flag football dei Commandos Brianza

Prima storica partita per le giovanili dei Commandos Brianza.

Allenamento e “scrimmage” a Busto Arsizio.

BUSTO ARSIZIO – Da mercoledì 12 giugno 2019 la squadra di football americano dei Commandos Brianza ha ufficialmente una formazione giovanile, composta da teen ager di età compresa tra i dodici e i diciassette anni.

La squadra giovanile ha esordito sul campo di Busto Arsizio in una gara di flag football contro i Blue Storms, una versione semplificata che prevede che gli atleti indossino una cintura apposita con una bandierina appesa. Al posto del tradizionale placcaggio i giocatori dovranno tentare di fermare gli avversari strappando loro la bandierina.

La giornata è stata divisa in due fasi. La prima ha visto i giocatori di entrambe le formazioni allenarsi congiuntamente, nella seconda ci stati due “scrimmage” della durata di un quarto d’ora. I giovani Commandos hanno perso il primo match 8-7, con gli avversari che hanno segnato sull’ultima azione di gioco, e impattato 0-0 il secondo.

“Per me è stata un’esperienza nuova – dichiara l’allenatore della squadra senior dei Commandos Andrea Rusconi – non ero mai stato sulla sideline di una squadra di flag football. Devo dire bravi ai ragazzi che hanno dato tutto, ora torneremo in campo il 23 giugno con un triangolare a Torino contro la squadra locale dei Minotauri e i Mastiff Ivrea.“