Football americano. I Commandos alle “Final four” del 5-Men

Domenica 21 giugno la semifinale contro Napoli

I lecchesi difenderanno il titolo conquistato lo scorso anno

LECCO – I Commandos Brianza hanno conquistato il diritto di difendere il titolo del 5-Men il prossimo fine settimana a Firenze, al Guelfi Sport Center. I rossoneri vinsero la scorsa edizione del torneo di football americano a cinque organizzato dal CSI e domenica 21 giugno proveranno a fare il bis.

Per ottenere il pass i ragazzi di coach Andrea Rusconi hanno dovuto passare il turno eliminatorio contro i Devils Formigine. Pur con diverse assenze, i Commandos non hanno avuto alcuna pietà della squadra ospite, seppellendola sotto un tremendo 58-8.

I lecchesi hanno segnato i primi 52 punti consecutivi, prima di rallentare nel finale di gara, lasciando agli ospiti la possibilità di muovere lo score.

“La prestazione contro i Devils Formigine è stata praticamente perfetta. L’attacco ha disputato una gara impeccabile, andando a segno in tutti i drive giocati e mostrando grande efficacia sia nelle soluzioni aeree sia nel gioco di corsa – dichiara coach Rusconi – ogni possesso offensivo si è trasformato in punti, confermando l’elevato livello di preparazione e concentrazione della squadra”

Domenica 21 giugno i primi a scendere in campo saranno i Bufali Latina contro i Falcons Caserta. Alle 13.15 i Commandos Brianza sfideranno i Napoli Express per centrale la finale che si disputerò alle 15.45, anticipata alle 14.30 da quella valevole per il terzo e quarto posto.