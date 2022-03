Football americano. I Commandos Brianza andranno alle finali del 5-men

Duplice vittoria per i ragazzi di coach Rusconi

Appuntamento il 10 aprile a Firenze

MANTOVA – Cinque squadre si sono giocate ieri l’accesso alle finale del Campionato nazionale 5-Men del CSI, compresi i Commandos Brianza di coach Andrea Rusconi. A qualificarsi per le finali sono state solo due formazioni, tra cui la squadra rossonera lecchese.

Il primo match i Commandos Brianza l’hanno giocato alle 13.30 contro i Valtellina Vikings. L’inizio è stato tutto a favore della formazione valtellinese. I Commandos si trovano sotto 0-10 nel primo tempo e senza il running back titolare Airoldi, fermato da un infortunio.

Nella ripresa i ragazzi di coach Rusconi mettono i primi due punti con una safety e poi dilagano in due drive consecutivi, con due conversioni da uno e due punti, lanciando una strepitosa rimonta che si è chiusa col punteggio di 17-10 alla sirena finale.

Alle 18.00 i lecchesi hanno affrontato i Lupi Siena, un avversario piuttosto acerbo. La partita non è stata mai in discussione e si è conclusa con un roboante 40-0 in favore dei rossoneri.

I Commandos Brianza hanno chiuso il girone al primo posto con due vittorie e zero sconfitte. Stesso identico tabellino per i Cocai Terraferma, che hanno avuto un differenziale mete minore. LE due formazioni vincono il raggruppamento Nord e ottengono il pass per le finali di Firenze del 10 Aprile prossimo.