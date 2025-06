Football Americano. I Commandos Brianza campioni d’Italia nel 5-Men

Battute prima Napoli e poi Caserta in finale

“Orgoglioso dei miei ragazzi” dichiara coach Rusconi

LECCO – I Commandos Brianza sono tornati a vincere un titolo nazionale. La squadra di football americano allenata da coach Andrea Rusconi ha trionfato domenica 22 giugno a Firenze nelle finali del campionato nazionale CSI 5-Men, torneo dove si possono schierare al massimo cinque giocatori per volta.

Alle finali toscane si erano qualificati, oltre ai Commandos, anche gli Steel Bucks Caserta, i Bufati Latina e i Napoli Express. Sono stati proprio i napoletani i primi avversari dei lecchesi. I lariani hanno vinto la partita con un netto 20-12, con due parziali equamente divisi tra primo e secondo tempo.

La finale del torneo si è giocata contro gli Steel Bucks. Caserta si porta in vantaggio (0-6) ma l’accoppiata Rusconi-Oprea segna il touchdown del pareggio, a cui si aggiunge la conversione da un punto (7-6).

Il primo tempo dei lecchesi è perfetto, con una difesa insuperabile (20-6). La ripresa inizia nel peggiore dei modi, coi campani che si riavvicinano sino ad avere un solo punto da recuperare (20-19). L’accoppiata Rusconi-Oprea sarà ancora una volta decisiva, con la segnatura del definitivo 26-19.

Con questa vittoria i rossoneri riportano a casa un titolo che mancava dalla stagione 2018/19.

“Sono davvero orgoglioso dei ragazzi: hanno giocato due partite perfette, letali in attacco e solidi in difesa – dichiara coach Rusconi – sotto il sole rovente di Firenze siamo riusciti a mettere in campo il nostro miglior football. È il coronamento di un percorso di crescita iniziato a settembre e oggi raccogliamo i frutti del lavoro fatto”.