Football Americano. I Commandos pronti a ripartire

Si comincia il 7 settembre a Ello
Camp pomeridiano aperto a tutti, alla ricerca di nuovi giocatori
LECCO –Ricomincerà domenica 7 settembre la stagione 2025/26 dei Commandos Brianza di coach Andrea Rusconi. Alle ore 15, nel campo di gioco di via della Boggia a Ello, la formazione di football americano lecchese “aprirà le porte” a chi vorrà provare questo sport con un camp gratuito e senza impegno.
La giornata prevederà un allenamento agli ordini dei coach dei Commandos Brianza, con la collaborazione dei giocatori che fanno già parte del roster. Ai nuovi arrivati – che devono aver compiuto almeno 16 anni – verranno insegnate le basi del football americano e le prime nozioni di gioco.
I partecipanti dovranno presentarsi al campo con abbigliamento sportivo e scarpette coi tacchetti, indispensabili per poter giocare sull’erba naturale.
Ulteriori informazioni si possono avere sul sito www.commandosbrianza.com.