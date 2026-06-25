Football americano. Niente titolo per i Commandos Brianza

Persa la finale del 5-Men CSI
Il titolo lo vincono i Falcons Caserta 25-13
FIRENZE – Niente “doppietta” per i Commandos Brianza. L’unica società di football americano della provincia di Lecco ha provato a vincere per la seconda volta consecutiva il titolo del 5-Men CSI, perdendo però la finalissima.
Nella final four disputasi la scorsa domenica a Firenze la squadra rossonera non ha avuto alcun problema a conquistarsi il passaggio in finale, regolando con un netto 34-16 i Napoli Express.
L’altra semifinale era stata vinta dai Falcons Caserta, capaci di battere 24-7 i Bufali Latina.
Il match di finale tra lecchesi e casertani è stato molto combattuto. I lariani sono stati bravi a chiudere in vantaggio un primo tempo a basso punteggio (8-7).
Nella ripresa i ragazzi di coach Andrea Rusconi hanno perso precisione offensiva, pagando a caro prezzo le numerose palle perse. Grazie a tre intercetti consecutivi Caserta ha creato lo strappo decisivo, chiudendo il match con una vittoria col punteggio di 25-13.
“La delusione per il titolo sfumato è inevitabile – dichiara coach Rusconi – non abbiamo portato il trofeo in Brianza, ma abbiamo mostrato ancora una volta il carattere di una squadra che saprà certamente ripartire con ancora più ambizione”
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