Football americano. Riprende la stagione per i Commandos Brianza

Si riparte sabato 2 settembre sul nuovo campo di Ello

Prova gratuita per tutti quelli che volessero giocare

ELLO – Le vacanze sono finite per gli appassionati di football americano lecchesi. A partire da sabato 2 settembre ricomincerà la stagione per i Commandos Brianza, con un’importante novità, il nuovo campo di gioco. I rossoneri lasceranno il campo di Calco per trasferirsi a quello di Ello, sito in via della Boggia.

Sabato 2 settembre alle 15.00 la società lecchese ha organizzato un camp di prova per tutte quelle persone che vogliono provare questo sport. La prova è assolutamente gratuita ma gli allenatori consigliano di presentarsi sul campo con delle scarpe coi tacchetti, per evitare di scivolare sull’erba.

Gli orari degli allenamenti verranno poi pubblicati sul sito www.commandosbrianza.com e sui canali social della società lecchese.