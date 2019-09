Formaggilandia2 alla Gran Fondo Pantani, bravi Trabattoni e Poli

Quindici “formaggini” hanno partecipato alla gara

Eros Poli terzo di categoria nel percorso medio

CESENATICO – Anche quest’anno il Bike Team Formaggilandia2 era presente al via della tradizionale Gran Fondo Marco Pantani, gara che si svolge nel mese di settembre sulle strade che il celebre “Pirata” ha percorso instancabilmente durante la sua lunga e sfortunata carriera.

Tra i settecento partecipanti – in gara su percorso corto, medio o lungo – c’erano anche quindici formaggini, guidati dal presidente Roberto Maggioni. I risultati sono stati molto incoraggianti, con Mauro Trabattoni che è stato in grado di chiudere al trentaduesimo posto assoluto la versione lunga – in poco meno di tre ore e mezza – ed Eros Poli che ha vinto la medaglia in categoria M6, nella versione media.

Grande soddisfazione anche per il presidente Roberto Maggioni, amico di Marco Pantani e anch’esso presente alla gara. “L’appuntamento con la Gran Fondo Pantani mi sta molto a cuore per diversi motivi – dichiara Maggioni – primo per l’amicizia che mi legava a Marco, poi per il grande affetto che provo per sua mamma, la signora Tonina, una donna che vive in trincea ormai da troppi anni e che lotta instancabilmente per rendere giustizia alla memoria del figlio, morto più di quindici anni fa. Questa donna minuta è fonte d’ispirazione continua per tutti noi.”

“Per quanto riguarda i risultati ottenuti, non siamo un bike team che cerca la vittoria a tutti i costi. Per noi la bicicletta è un modo di stare insieme, faticando e divertendoci allo stesso tempo. Sono comunque orgoglioso di quello che hanno fatto Mauro ed Eros, che dando il loro meglio hanno ottenuto prestazioni degne di nota” conclude il presidente.