“Fuori” Interlaghi Coppa dei Bravi, a Lecco l’evento con i grandi della vela

Venerdì 13 novembre, l’appuntamento all’Auditorium “Plinio Agostoni”
L’incontro promosso da Canotierri Lecco e Panathlon aperto al pubblico
LECCO – Arriva a Lecco “Fuori” Interlaghi Coppa dei Bravi di Vela. Una serata a scopo benefico promossa dalla Società Canottieri Lecco 1895 con il contributo del Panathlon Club Lecco. All’evento saranno presenti grandi ospiti appartenenti al mondo della vela e non solo.
L’iniziativa, aperta al pubblico ad ingresso libero, avrà luogo venerdì 13 novembre alle 20:00 presso l’Auditorium “Plinio Agostoni” di Confindustria Lecco-Sondrio (via Caprera, 4) a Lecco.
I temi della serata spazieranno dalla Coppa America, all’Intelligenza Artificiale, dal volo a vela fino ad arrivare alle barche. Il pubblico godrà della conduzione di Guido Meda, noto volto di Sky e appassionato di vela, insieme alla presenza di timonieri di fama internazionale.
Ad apertura della serata verrà proiettato un video con gli scatti di Carlo Borlenghi di Bellano, stimatissimo fotografo di vela scomparso di recente e con un legame profondo con l’Interlaghi.
L’evento proseguirà con la sezione “Vela e volo a vela: due sport con molto in comune”, un accoppiamento audace, ma in realtà molto affine. Anche in quest’occasione si vedrà la presenza di due relatori di spicco: il pluricampione internazionale Riccardo Brigliadori e Davide Casetti, velista detentore del record di distanza libera in aliante.
A seguire la sezione intitolata “Coppa America in Italia: una grande occasione” vedrà in scena Torben Grael, ex-membro del Team di Luna Rossa e Mauro Pelaschier, skipper di “Azzurra” nel 1983 in Coppa America e primo vincitore a Lecco nel 1981 della “Coppa dei Bravi”. Si passerà poi a “Il Moro di Venezia: la barca più amata dagli italiani” con il tattico del “Moro”, Tommaso Chieffi, che risponderà alle domande di Luca Oriani, direttore de “Il Giornale della Vela” insieme al vicedirettore Eugenio Ruocco.
A chiudere l’evento sarà la sezione “L’AI nel mondo della vela e Ocean Globe Race” con Marco Trombetti, armatore di Translated 9.
L’appuntamento rappresenta un’occasione straordinaria non solo per tutti coloro che amano la vela, ma anche per il grande pubblico vista la presenza di personaggi che hanno fatto la storia di questo sport.
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