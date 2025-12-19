Futura ’96 celebra il Natale e annuncia l’unione con l’Asd Zanetti

Annunciata dal presidente Gattinoni una collaborazione sportiva per ampliare l’offerta cittadina

Oltre 500 persone alla festa natalizia della Polisportiva Futura ’96 che si è svolta nella palestra dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Olate

LECCO – Una festa, ma soprattutto una notizia che guarda avanti. La Polisportiva Futura ’96 e la società Asd Zanetti scelgono il palcoscenico del tradizionale appuntamento natalizio per ufficializzare la volontà di unire le forze e costruire, dalla prossima stagione, un percorso comune pensato per ampliare l’offerta sportiva sul territorio e rafforzare il movimento giovanile.

L’annuncio è arrivato nel corso della serata organizzata nella palestra dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Olate, che si è svolta lunedì 15 dicembre e ha richiamato oltre 500 presenze tra atleti, dirigenti e famiglie.

La serata si è aperta con le coreografie di ginnastica ritmica curate dalle ginnaste della Zanetti, coordinate da Mara Miggiano, che hanno dato avvio al momento inaugurale dell’incontro. Un’esibizione che, come annunciato dal presidente Luca Gattinoni, ha avuto anche un valore simbolico: Futura ’96 e Asd Zanetti hanno infatti comunicato la volontà di intraprendere dalla prossima stagione un percorso condiviso, con l’obiettivo di ampliare l’offerta sportiva rivolta agli atleti e alle famiglie della città.

Successivamente si è passati a un momento dedicato alle squadre e alle attività della polisportiva, con la consegna del calendario 2026 alle formazioni di calcio e pallavolo, oltre ai gruppi delle attività ludico-motorie, ginnastica per tutti e ginnastica dolce. Il calendario raccoglie le fotografie di tutte le squadre, diventando così un segno di appartenenza e continuità.

Nel corso della serata il presidente Luca Gattinoni ha rivolto il proprio augurio ai tesserati e alle famiglie, sottolineando il valore della partecipazione: “Ringrazio la partecipazione calorosa e fattiva di tutti, è sempre bello vedere questa marea azzurra, che si sta popolando sempre più di anno in anno. Siamo fieri ed orgogliosi di tutti Voi! Orgoglio che va oltre ai risultati di campo, che oltretutto sono anche molto positivi. Auguri a tutti!”.

Alle parole del presidente hanno fatto seguito quelle del sindaco Mauro Gattinoni, che ha richiamato “la bellezza ed importanza della presenza di così tante bambine e bambini all’interno della Polisportiva”, ricordando anche lo slogan che accompagna l’attività della Futura ’96: “Fai, tifa, rispetta”.

Non è mancato infine il saluto di don Walter Magnoni, presenza costante agli appuntamenti della società, che ha espresso soddisfazione per l’ampia partecipazione e il clima condiviso della serata.

La festa si è tenuta lunedì 15 dicembre e si è conclusa con l’augurio del Consiglio della Polisportiva Futura ’96 rivolto ad atleti, allenatori, dirigenti e sostenitori: Buon Natale e felice anno nuovo.