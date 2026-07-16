Futura Zanetti alza il sipario: svelati società, staff tecnici e rosa della Seconda Categoria

Mercoledì sera all’oratorio di Acquate la presentazione ufficiale della nuova società nata dall’unione tra Polisportiva Futura ’96 e O. Zanetti 1948

Presentati il presidente Pietro Suzani, il nuovo organigramma, i responsabili dei settori calcio, pallavolo e ginnastica ritmica, oltre agli staff tecnici e ai 27 giocatori della Seconda Categoria affidata a Luca Volpi

LECCO – Un progetto nato dall’unione di due storie sportive, ma con lo sguardo già rivolto al futuro. Mercoledì sera l’oratorio di Acquate ha ospitato la presentazione ufficiale della ASD Futura Zanetti, la nuova realtà che raccoglie l’eredità della Polisportiva Futura ’96 e della Osvaldo Zanetti 1948, pronta ad affrontare la stagione con una struttura rinnovata e un’organizzazione che punta a diventare un punto di riferimento per lo sport giovanile lecchese, tanto da iscrivere ben due squadre ai campionati di calcio FIGC, una in Terza categoria e una in Seconda categoria.

Davanti a dirigenti, allenatori, atleti, famiglie e volontari è stato illustrato il progetto sportivo e societario che accompagnerà la nuova avventura, alla presenza delle autorità cittadine e sportive: l’assessore alle Attività produttive, Commercio, Eventi e Polizia Locale del Comune di Lecco Marco Caterisano, il presidente della Delegazione Provinciale FIGC di Lecco Giuseppe Corti, il vice delegato provinciale Luigi Barbieri e il delegato fiduciario del CONI Roberto Bario.

Nel corso della serata è stato ribadito come la Futura Zanetti rappresenti la naturale evoluzione di due società storiche del territorio. Dalla fusione per incorporazione tra la Polisportiva Futura ’96, costituita ufficialmente il 21 febbraio 2005, e la A.S.D. O. Zanetti 1948 nasce infatti un’unica società con l’obiettivo di costruire un’organizzazione sempre più solida, strutturata e orientata al futuro.

Il progetto mette al centro la crescita dei giovani, valorizzando lo sport come strumento educativo attraverso valori quali rispetto, impegno, correttezza e senso di appartenenza, con l’ambizione di offrire ai ragazzi un ambiente sano nel quale crescere sia come atleti sia come persone.

Prima della presentazione del nuovo organigramma è stato rivolto un ringraziamento ai presidenti che hanno guidato le due società negli anni precedenti: Matteo Mezzera e Luca Gattinoni, presidenti della Polisportiva Futura ’96, e Giancarlo Barindelli, presidente della O. Zanetti 1948, riconoscendo il lavoro svolto e le basi poste per arrivare alla nascita della nuova realtà.

Il nuovo Consiglio Direttivo

A guidare la società sarà il presidente Pietro Suzani, affiancato dal vice presidente Nicola Negri, dal segretario Luca Visconti e dalla tesoriera Maria Grazia Riva.

Completano il Consiglio Direttivo:

Francesco Corti

Martina Alacchi

Mara Miggiano

Silvia Fornari

Paolo De Lazzari

Claudio Morinelli

Stefano Cesana

I responsabili delle aree sportive

Per il settore calcio i riferimenti saranno Claudio Morinelli, Paolo De Lazzari e il direttore tecnico Roberto Sozzi.

Il settore pallavolo sarà coordinato da Francesco Corti e Martina Alacchi, mentre la ginnastica ritmica farà riferimento a Mara Miggiano e Silvia Fornari.

Gli staff tecnici

Per la Juniores Provinciale l’allenatore sarà Michele Cirillo, coadiuvato dai collaboratori Krenar Shahini e Andrea Panzeri.

La Terza Categoria sarà invece affidata a Luca Lecis, con i collaboratori Fabio Rota e Federico Tocchetti.

Particolarmente ricco lo staff della Seconda Categoria, composto da:

Marco Marocchini – Dirigente

Saverio Medolago – Preparatore dei Portieri

Chiara Ciniselli – Psicologa dello Sport

Silvia Pelizzari – Visual Trainer

Oscar Perego – Preparatore Atletico

Moreno Sangalli – Assistente Arbitrale

Antonio Maloberti – Collaboratore Tecnico

Gabriele Sottocasa – Allenatore in Seconda

Domenico Perri – Vice Allenatore

Luca Volpi – Allenatore

La rosa della Seconda Categoria

Sono 27 i giocatori attualmente a disposizione di Luca Volpi, quattro dei quali nati nel 2005 o successivamente. Tre i portieri inseriti nell’organico, mentre il reparto offensivo conta sette attaccanti e quello dei difensori centrali cinque specialisti.

L’elenco completo della rosa, in ordine alfabetico:

Amara Abubakar (1994, attaccante)

(1994, attaccante) Ballabio Giovanni (2005, centrocampista)

(2005, centrocampista) Balossi Walter (1993, portiere)

(1993, portiere) Bovis Isacco (2003, centrocampista)

(2003, centrocampista) Cavalli Massimiliano (1998, terzino/esterno)

(1998, terzino/esterno) Dodesini Carlo (2001, attaccante)

(2001, attaccante) Galbiati Edoardo (2000, attaccante)

(2000, attaccante) Galli Francesco (1998, centrocampista)

(1998, centrocampista) Garagnani Filippo (2000, attaccante)

(2000, attaccante) Grassi Gianbattista (2000, terzino/esterno)

(2000, terzino/esterno) Invernizzi Mattia (1999, portiere)

(1999, portiere) Ktiti Adem (1997, terzino)

(1997, terzino) Maglia Giovanni (1997, attaccante)

(1997, attaccante) Marinello Stefano (1999, centrocampista)

(1999, centrocampista) Mazzoleni Matteo (2003, centrocampista)

(2003, centrocampista) Meschi Tommaso (2001, centrocampista)

(2001, centrocampista) Mezzera Francesco (2004, difensore centrale)

(2004, difensore centrale) Panzeri Daniele (2001, difensore centrale)

(2001, difensore centrale) Raimondi Matteo (1995, difensore centrale)

(1995, difensore centrale) Rastellà Alessandro (2002, terzino)

(2002, terzino) Rocca Riccardo (2006, terzino)

(2006, terzino) Sacchi Federico (2007, attaccante)

(2007, attaccante) Salierno Marco (1998, attaccante)

(1998, attaccante) Salierno Simone (2002, difensore centrale)

(2002, difensore centrale) Schipani Daniele (1998, portiere)

(1998, portiere) Ta Bi Angelo (1997, attaccante)

(1997, attaccante) Teli Andrea (2001, centrocampista)

La serata si è conclusa con la presentazione degli atleti e con l’augurio di inaugurare una stagione capace di trasformare la fusione tra Futura ’96 e O. Zanetti in un nuovo punto di partenza. L’obiettivo della Futura Zanetti è chiaro: crescere dentro e fuori dal campo, consolidando il proprio ruolo nel panorama sportivo lecchese attraverso un progetto che mette al centro i giovani e il territorio.