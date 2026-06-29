Gabriele Ciappesoni sfiora il podio nel salto in alto al Campionato Italiano Allievi

A Grosseto Campionati Italiani Individuali e staffette su pista Under 18
Presenti i lecchesi dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e Merate Atletica Promoline
GROSSETO – Week-end con il Campionato Italiano individuale e staffette per la categoria Under 18, presenti i lecchesi dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni (sette individuali più la staffetta) e del Merate Atletica Promoline (un atleta). Oltre 1.300 iscritti in rappresentanza di ben 306 società, 36 titoli individuali più 4 staffette. Bene il lecchese Gabriele Ciappesoni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) che sfiora il podio nel salto in alto con 1,98m stessa misura del bronzo. Nella stessa gara presente Davide Bassi (Merate Atletica Promoline) che chiude al 25° posto con 1,80m.
Per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni: 13° posto di Sofia Piazza sugli 800m in 2’16”04, nella stessa gara Alice Dell’Oro 18^ in 2’17”96; Caterina Vavassori 13^ sui 2000sp in 7’29”80, nella stessa gara Giulia Sutti 27^ in 7’49”98, negli 800 maschili 25° posto di Federico Forni in 1’59”48. La staffetta 4x400m femminile terza nella 4^ serie in 4’05”12, nel riepilogo le lecchesi (Margherita Majer, Alice Dell’Oro, Virginia Rocca, Sofia Piazza) chiudono al 14° posto.
Nei 3000m Daniele Arlati chiude al 27° posto in 9’26″83, nella stessa gara il lecchese Rayan El Azzouzi (Cus Pro Patria Milano) chiude al 13° posto con 8’55″74 (nuovo primato personale), poi ha gareggiato anche sui 1500 metri chiudendo all’11° posto in 4’15″53.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.