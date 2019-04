I due atleti africani della Valetudo Serim davanti a tutti, Francesca Rusconi è terza

Al maschile secondo e terzo posto per i Falchi di Lecco Paolo Bonanomi e Lorenzo Beltrami

GALBIATE – Jean Baptiste Simukeka e Primitive Niyirora dominano l’edizione 2019 della Monte Barro Running organizzata dal Gruppo Podistico Libertà Galbiate.

La pioggia non ha fermato i quasi 500 concorrenti che questa mattina, domenica, si sono presentati al via in largo Indipendenza a Galbiate. Il percorso è quello classico, reso più difficile e tecnico, soprattutto in discesa, dalla pioggia caduta durante la notte.

Sono gli atleti della Valetudo a dominare restando in testa dall’inizio alla fine. Jean Baptiste Simukeka, vecchia conoscenza dello skyrunning lecchese con un trionfo anche alla ResegUp, ha chiuso con lo stratosferico tempo di 1h10’01”, subito dietro l’accoppiata targata Falchi di Lecco composta da Paolo Bonanomi, 1h10’29” e Lorenzo Beltrami, 1h10’54”.

Al femminile, invece, non è riuscito il forcing in discesa della bravissima Samantha Galassi (La Recastello), già vincitrice l’anno scorso. A trionfare è stata la compagna di squadra di Simukeka, la fortissima Primitive Niyirora che ha chiuso in 1h22’48”, una manciata di secondi dietro la Galassi (1h23’07”). Sul terzo gradino del podio la lecchese del Team Pasturo Francesca Rusconi in 1h24’02”.

Dopo il via i runners hanno percorso i primi 4 Km abbastanza pianeggianti su strada asfaltata (S.Michele) dove il gruppo si è sgranato quindi hanno affrontato una ripida salita che li ha immessi sul sentiero soprastante la strada (Pian Sciresa) che ha riportato i concorrenti in paese.

Attraversato il centro abitato, la strada inizia a salire subito con pendenze importanti fino alla vetta del Monte Barro. Da qui, la discesa resa ancor più tecnica dalla pioggia e la grande festa all’arrivo.

A precedere la gara dei big, si è disputata la Monte Barro Junior, ad essere premiati i gruppi più numerosi: primi gli alunni di seconda della scuola elementare di Galbiate, al secondo posto gli alunni di 4^ elementare e al terzo posto la 5^ elementare.

GALLERIA FOTOGRAFICA