Gare di atletica Giovanili e Assolute: lecchesi impegnati a Chiuro e Busto Arsizio

CHIURO (SO) – Sabato pomeriggio, organizzata dal Gs Chiuro, si è svolto il Meeting di atletica su pista Giovanile e Assoluto, valido per il titolo provinciale del comitato di Sondrio. Bene i lecchesi, nel lancio del giavellotto Riccardo Galbusera (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince la gara Allievi con 36,22m primato personale, secondo Cesare Fumagalli (Gs Virtus Calco) con 39,16m primato personale tra gli Assoluti; tre bronzi con Alessandro Panzeri (Gs Virtus Calco) primato personale tra gli Allievi sempre nel giavellotto con 30’67m, Stefano Tagliaferri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nel salto in lungo con 5,50m e Sofia Tarca (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) sui 1500m nuovo primato personale con 5’29”03

Tutti gli altri risultati dei lecchesi

Atletica Lecco Colombo Costruzioni

100m-9° Niccolo Dozio 12”50; 10° Mattia Melloni 12”30; 15° Stefano Tagliaferri 12”53; 16° Riccardo Galbusera 12”64.

1500m-16° Gabriele Sutti 4’43″07.

Salto in lunto-5° Niccolo Dozio 5,18m; 7° Mattia Melloni 5,00m.

100m-9° Niccolo Dozio 12”50; 10° Mattia Melloni 12”30; 15° Stefano Tagliaferri 12”53; 16° Riccardo Galbusera 12”64. 1500m-16° Gabriele Sutti 4’43″07. Salto in lunto-5° Niccolo Dozio 5,18m; 7° Mattia Melloni 5,00m. Gs Virtus Calco

100m-12° Tommaso Panzeri 12”35; 14° Riccardo Perego 12”50; 18° Matteo Bonanomi 12”89; 19° Cesare Fumagalli 12″93; 20° Alessandro Panzeri 13”09.

Salto in lungo-4° Riccardo Perego 5,27m; 10° Tommaso Panzeri 4,86m; 12° Matteo Bonanomi 4,29m.

CRL Meeting Bronzo Lombardia a Busto Arsizio

CRL Meeting Bronzo Lombardia, domenica a Busto Arsizio, Mattia Adamoli (Atletica Valle Brembana) vince la gara dei 1500m in 3’54”73, cinque atleti sono arrivati al 2° posto, Viola Sala (Up Missaglia) categoria Allieve prima volta nel lancio del martello chiude con 43,38m, Riccardo Asperges (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) tra gli Juniores nel martello con 59,97m, Giacomo Arienti (Up Missaglia) nel lancio del giavellotto con 50,44m, Stella Moizzi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) sui 100m in 12”09, Matilde Beretta (Gs Virtus Calco) nel triplo nuovo primato personale in 11,07m.

Tutti gli altri risultati lecchesi