Gare in pista, su strada, in montagna, Campionati Italiani e Campionati Regionali

Paolo Gianola e Giulio Mascheri vincono il titolo regionale di corsa in montagna

Aurelio Moscato e Giovanna Cavalli argento nel Campionato Italiano Master di corsa in montagna

POMPEGNINO DI VOBARNO (BS) – 11^ edizione della Pompegnino Mountain Running, gara di corsa in montagna valida per il Campionato Regionale Juniores, Promesse e Assoluti. Molto bene i lecchesi capaci di vincere due titoli e tre argenti: successo di Paolo Gianola (Us Malonno) nella categoria Juniores e Giulio Mascheri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nella categoria Promesse. Al secondo posto Moris Gianola (Us Malonno) nella categoria Juniores, Emanuele Fazzini (Premana) nella categoria Promesse, Maria Fazzini (Premana) nella categoria Juniores. Presente anche Michele Ambrogio Combi (Cs Cortenova) 5° nelle Promesse.

A Limana Campionato Italiano Master di corsa in montagna

A Limana (BL), organizzata dalla Belluno Atletica, domenica mattina quasi 200 atleti hanno gareggiato per il Campionato Italiano Master individuale e di società di corsa in montagna: due titoli di società per i lombardi dell’Atletica Paratico, due medaglie d’argento per i lecchesi con Giovanna Cavalli (Atl Paratico) nella categoria SF65 in 55’47” a solo 24” dalla neo Campionessa italiana Elisa Pelliccioli (Atl Lumezzane) con 55’23”; argento anche per Aurelio Moscato (Polisportiva Libertas Cernuschese) nella Categoria SM70 col tempo di 53’27”. Presenti due atleti della Sev Valmadrera: Daniela Gilardi 5^ nella categoria SF60 col tempo di 1h00’55” e Giovanni Civillini 13° nella categoria SM70 con 1h03’21”.

Corsa su strada a Morbegno

Organizzata del Gs Csi Morbegno, la 36^ edizione della gara di corsa su strada ha visto al via le categorie dagli Esordienti 5 (400m) fino agli Assoluti (10km). Quasi 400 atleti nelle categorie giovanili, oltre 200 atleti nella gara Assoluta (10km), a vincere l’orobico Loris Mandelli (Vanotti Running Team) col tempo di 33’23”, bene il valsassinese Giovanni Malugani (Ca Lizzoli) 5° classificato col tempo di 34’31”. Nelle gare giovanili vince Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova) nella categoria Ragazzi.

Tutti gli altri lecchesi in gara

Cadetti: 5° Riccardo Andor Longoni (Cs Cortenova).

Assoluta 10km: 16° Riccardo Riva 37’01” (Team Pasturo), 75° Efisio Bassu 42’56” (Ca Lizzoli), 91° Alessandro Vitali 44’41” (Pol Bellano Galperti Group), 94^ Tommaso Gianola 45’06” (Premana), 95° Nathalie Brambilla 45’06” (Avis Oggiono), 144^ Sofia Tarca 50’46” (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Campionato Regionale di staffette Cadetti/e su pista

A Vigevano (PV) il Campionato Regionale di staffette Cadetti/e su pista e gare regionali di staffette Ragazzi/e e Assoluti. Molto bene la staffetta 3x1000m Cadette dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni (Giulia Sutti, Francesca Brusa, Sofia Piazza) capace di salire sul secondo gradino del podio col tempo di 9’37”08, nuovo primato provinciale abbassato di 7”, il vecchio primato era della Pol Libertas Cernuschese, fatto segnare il 25 aprile 2013 (Brambilla, Giudici, Ravasi 9’49”36).

A Brescia le gare di contorno del 38° Multistars

A Brescia gare di contorno del 38° Multistars, presenti sette atleti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e tre della Polisportiva Libertas Cernuschese. Due vittorie per i lecchesi con Marta Crippa (Atl Lecco Colombo Costruzioni) nei 3000sp col tempo di 11’29”09 nuovo primato personale e Stella Moizzi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nei 200m col tempo di 24”96.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi

100m-18^ Jessica Malavenda 13”70 (Pol Libertas Cernuschese), 30^ Veronica Bettoni 14”78 (Pol Libertas Cernuschese),

200m-8^ Elisa Raimondi 26”83 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10^ Virginia Rocca 27”07 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

100m-7° Thomas Cazzola 11”57 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

200m-10° Davide Sabadini 23”54 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 19° Mirko Moscatelli 14”70 (Pol Libertas Cernuschese).

3000sp-6° Stefano Colombo 11’29”09 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Crl Meeting-Bronze Lombardia a Cairate

A Cairate (VA) Crl Meeting–Bronze Lombardia, gare di velocità, mezzofondo-fondo, ostacoli, salti e lanci, presenti oltre 40 atleti delle società lecchesi. Grandissima gara nei 110hs dove vince Filippo Vedana (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) che sfiora il primato italiano col tempo di 13”96 arrivando a soli 9 centesimi. Vince anche Alice Dell’Oro (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) sugli 800m col tempo di 2’24”47, seconda Elisa Tarca (Atl Lecco Colombo Costruzioni) col tempo di 2’24”68. Gemma De Capitani (Atl Lecco Colombo Costruzioni) seconda sui 100hs con 14”81, terzo Lorenzo Azzalini (Atl Lecco Colombo Costruzioni) nel salto in lungo con 6,67m, secondo posto nel getto del peso per Elisa Dozio (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con la misura di 12,51m.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi