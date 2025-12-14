Le ginnaste sono scese in pedana a Rimini per presentare i nuovi esercizi di quest’anno sportivo
Allenatrici soddisfatte e contente per come le agoniste hanno affrontato questo nazionale
LECCO – Il gruppo agonistico del settore ritmica di Ginnastica Archè alla Winter Edition di Ginnastica in Festa 2025, la manifestazione sportiva organizzata dalla FGI per il circuito Silver. Nei giorni compresi tra il 5 e l’8 dicembre, alcune ginnaste sono scese in pedana per presentare i nuovi esercizi di quest’anno sportivo.
Per la categoria LC2, tra le A4
- Maira Brambilla conquista il titolo di campionessa nazionale alla fune
- Nora Cadelano è 6^ alle clavette e 9^ al nastro
- Aurela Gjoni è 7^ sia alle clavette sia al cerchio
- Alice Fogliano è 18^ alle clavette
Per la stessa categoria, tra le A2
- Martina Musaraj è 11^ al nastro e 12^ alla fune
Per la categoria LD
- tra le allieve 2, Agnese Bressi è 11^ alle clavette e 16^ alla palla
- tra le junior 1, Emma Bonesi è 20^ alla fune
Per la categoria LE
- tra le allieve 4, Elisa Rondalli è 9^ alle clavette e 21^ al cerchio
- tra le junior 1, Linda Panzeri è 19^ alle clavette e 24^ al cerchio
Le allenatrici si dicono soddisfatte e contente per come le agoniste hanno affrontato questo nazionale, caratterizzato per tutte da nuovi esercizi e nuovi livelli.
1 di 22