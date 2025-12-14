Le ginnaste sono scese in pedana a Rimini per presentare i nuovi esercizi di quest’anno sportivo

Allenatrici soddisfatte e contente per come le agoniste hanno affrontato questo nazionale

LECCO – Il gruppo agonistico del settore ritmica di Ginnastica Archè alla Winter Edition di Ginnastica in Festa 2025, la manifestazione sportiva organizzata dalla FGI per il circuito Silver. Nei giorni compresi tra il 5 e l’8 dicembre, alcune ginnaste sono scese in pedana per presentare i nuovi esercizi di quest’anno sportivo.

Per la categoria LC2, tra le A4

Maira Brambilla conquista il titolo di campionessa nazionale alla fune

Nora Cadelano è 6^ alle clavette e 9^ al nastro

Aurela Gjoni è 7^ sia alle clavette sia al cerchio

Alice Fogliano è 18^ alle clavette

Per la stessa categoria, tra le A2

Martina Musaraj è 11^ al nastro e 12^ alla fune

Per la categoria LD

tra le allieve 2, Agnese Bressi è 11^ alle clavette e 16^ alla palla

⁠tra le junior 1, Emma Bonesi è 20^ alla fune

Per la categoria LE

tra le allieve 4, Elisa Rondalli è 9^ alle clavette e 21^ al cerchio

tra le junior 1, Linda Panzeri è 19^ alle clavette e 24^ al cerchio

Le allenatrici si dicono soddisfatte e contente per come le agoniste hanno affrontato questo nazionale, caratterizzato per tutte da nuovi esercizi e nuovi livelli.