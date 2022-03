Ginnastica Archè, i risultati delle gare di artistica maschile

Prima prova individuale del campionato FGI Silver

Soddisfatti gli allenatori pronti a tornare in palestra per allenare e migliorare

LECCO – Ancora ottimi risultati per Ginnastica Archè, che nello scorso week-end ha schierato in campo gara due gruppi di artistica maschile a Cassano d’Adda per la prima prova individuale del campionato FGI Silver.

Silver LC

Domenica scendono in campo gara i ragazzi dell’Agonistica GAM, che con esercizi puliti portano a termine un’ottima gara che porta Giorgio Rossi sul gradino più alto del podio per la categoria Allievi terza fascia. Angelo Licata guadagna la medaglia d’argento nella categoria Junior prima fascia. Ottima anche la prestazione di Pietro Calabrese che guadagna la settima posizione nella categoria allievi seconda fascia.

Silver LA

Sabato pomeriggio scendono in campo gara i piccoli dell’Avviamento che portano a termine una buona gara. La concorrenza è alta, ma i ragazzi della Ginnastica Archè portano a termine validi esercizi su tutti e tre gli attrezzi. La gara si chiude con: 17° Yuri Zoia; 21° Ruben Pirovano; 28° Gabriele Ghiani; 29° Lorenzo Colosimo; 31° Martino Amigoni 31°.

“I nostri piccoli atleti tornano in palestra con un bagaglio di esperienza maggiore e con la voglia di migliorarsi. Soddisfatti gli allenatori pronti a tornare in palestra per allenare e migliorare”.