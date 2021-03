Ginnastica artistica A2. Buon inizio per i maschi della Ghislanzoni-GAL

Nonostante gli acciacchi e le assenze, ottima prestazione per i lecchesi

Tra tre settimane la seconda prova a Siena

ANCONA – Dopo un solo anno di “purgatorio”, la squadra maschile di ginnastica artistica della Ghislanzoni-GAL è tornata a competere nel campionato di serie A2. Lorenzo Bonicelli, Alessandro Chiodi, Alessandro Corso, Daniele Gadia e Michele Maiellaro hanno disputato una buona prestazione, non risentendo dell’assenza dell’infortunato Massimo Cerfogli.

Al volteggio i lecchesi partono bene, con Alessandro Corso in grande spolvero (13,900), totalizzando il miglior punteggio di giornata (27,150). I lariani sono bravi anche alle parallele (25.100), ma incappano in qualche errore di troppo alla sbarra, ottenendo poco più di ventidue punti. I buoni esercizi al corpo libero, al cavallo con maniglie e agli anelli consentono ai giovani della Ghislanzoni-GAL di recuperare qualche punto rispetto agli avversari e chiudere con un pregevole 149,250.

La squadra bluceleste chiude la prima giornata all’ottavo posto complessivo, con un vantaggio di un punto sulla zona retrocessione.

“Siamo soddisfatti perché un mese fa abbiamo avuto diversi problemi fisici e la squadra non è ancora al completo – dichiara l’allenatore Pietro Spreafico – siamo riusciti a rimanere concentrati, lavorando in maniera concreta. Questo ottavo posto ci soddisfa, adesso abbiamo la consapevolezza che possiamo fare anche meglio. Abbiamo tre settimane prima della prossima prova per guarire dagli acciacchi e migliorarci ulteriormente” dichiara l’allenatore Pietro Spreafico.

La seconda prova del campionato si Serie A2 si svolgerà il 26/27 marzo 2021 a Siena.